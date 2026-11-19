خبرني - كشفت الممثلة المصرية عفاف مصطفى، عن معانات تعيشها في الوقت الحالي بسبب قلة العمل، وعدم مشاركتها في أية أعمال درامية، بالرغم من الاستعادات للمارثون الرمضاني.

وكتبت مصطفى منشوراً عبر حسابها الشخصي في فيسبوك، قائلة:"أعاني من عدم العمل في الموسم الحالي الذي هو وقت تصوير المسلسلات، كما أنني لدي بعض الالتزامات المالية التي تتطلب أن أعمل بشكل ضروري".

كما أضافت:"ماذا أفعل أكثر مما قدمت؟!.. فقد بادرت وخفضت أجري بنسبة 50%، وأبديت استعدادي على أن يشاركني بعض الزميلات في الكرفان الذي أستريح به أثناء التصوير.. نعم أنا حزينة".



خسرت عملين

وتعرضت الفنانة لواقعة غريبة بسبب سوء الحظ، حيث تم ترشيحها للمشاركة في بطولة مسلسل درامي، وبعد موافقتها على العمل به، تم ترشيحها لدور أكبر بأحد المسلسلات الأخرى، لكن مخرج العمل الثاني اشترط عليها الاعتذار عن المشاركة في العمل الأول، وهو ما فعلته بشكل سريع، لتفوز بالمسلسل الأكبر.

إلا أن المفاجأة كانت في توقف المسلسل الثاني بشكل نهائي، لتجد نفسها خسرت العملين.

يشار إلى أن عفاف مصطفى دخلت مجال العمل الفني والتمثيل منذ عام 1981، إذ شاركت في البداية كممثلة بأدوار صغيرة في بعض الأفلام والمسلسلات، ثم انطلقت في مسيرتها الفنية لتبلغ أعمالها حتى الآن قرابة 212 عملاً، وتبلغ الفنانة عفاف مصطفى من العمر 64 عاماً، وهي والدة الفنانة الشابة ياسمين رحمي.



مسيرتها الفنية

واشتهرت في مجال السينما والدراما بالأدوار المتنوعة، فقد كان آخر عمل فني لها هو مسلسل "عنبر انفرادي" في موسم رمضان 2024 مع كل من محمد نجاتي ومنة عرفة، كذلك شاركت في العديد من الأعمال الفنية الشهيرة، أبرزها: "جعفر العمدة"، و"عايزة أتجوز"، و"الديزل"، و"أبو العروسة"، و"الباطنية"، و"القاصرات"، و"من أطلق الرصاص على هند علام"، و"حلاوة الدنيا"، و"حكايات بنات"، و"رمضان كريم"، و"الفتوة"، و"ولد الغلابة".