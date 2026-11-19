خبرني - كان قرصان هوليود الأشهر جوني ديب قد بدأ تصوير الجزء الثالث من سلسلة "وحوش مذهلة" (Fantastic Beasts)، حين دخل شبح المرأة التي اختار الزواج بها إلى موقع التصوير من دون أن تكون حاضرة فيه.

لم تظهر أمبر هيرد أمام الكاميرا، لكن اتهاماتها كانت أقوى من أي شخصية في السيناريو، فقد طلبت "وارنر براذرز" من ديب ترك الفيلم، بعدما صوّر مشهدا واحدا، ليطرد من الإستوديوهات الكبرى التي ظلت مفتوحة أمامه لعقود.



لم يسقط ديب بسبب فيلم فاشل أو نفاد موهبته، بل بسبب اختيار خاطئ لشريكة أعادته إلى اضطراب بيت الطفولة الذي نشأ فيه، ثم انتهت العلاقة باتهامات متبادلة ومحاكمات كشفت تفاصيل مخزية أمام العالم.

وحين خسر دعوى التشهير التي أقامها في بريطانيا ضد ناشر صحيفة "ذا صن" بسبب وصفه بأنه "ضارب زوجته"، تحوّل الاسم الذي كان كافيا لجذب الجمهور إلى خطر تحسب الشركات كلفته قبل حساب الإيرادات.

بعد 6 أعوام، قضاها تحت سيف الظلم، عاد بطلا لفيلم "إبنيزر" (Ebenezer)، في دور الشخص الذي تزوره أشباح الماضي والحاضر والمستقبل وتجبره على مشاهدة حياته من الخارج. بدا الاختيار كأنه تعليق على رحلة ديب نفسه، فقد اصطحب معه في طريق العودة إلى هوليود شبح المرأة التي ارتبط اسمها بسقوطه، وشبح الزوجة التي أخطأ في اختيارها، و"صورة" لشبح رجل داخل ذلك الزواج.

وبينما يواجه سكروج أشباحه في ليلة واحدة، احتاج ديب إلى أعوام ومحكمتين وعدة أفلام كي يقف أمام أشباحه، ويسأل ما إذا كانت الصناعة ستمنحه بداية جديدة.

موسيقى في بيت مؤقت

لم يعرف جوني ديب في طفولته معنى أن يكون للإنسان بيت واحد، فقد وُلِد عام 1963 في ولاية كنتاكي لأب مهندس مدني وأم نادلة، ليبدأ الانتقال مع أسرته من منزل إلى آخر. وحين استقرت الأسرة أخيرا في فلوريدا، كان التنقل قد سكن وجدانه، وصار القلق هو البيت الوحيد الذي لا يتركه، فلم يجلب الاستقرار الجغرافي السكينة إلى العائلة، وظل البيت مضطربا، تحكمه نوبات غضب الأم وصمت الأب، وعندما انفصل الوالدان، غادر الأب وترك ابنه الأصغر.



منحته أمه غيتارا، فتعلقت أصابعه بالأوتار وبدأ الضجيج الداخلي يتحول إلى موسيقى، ولم يعد مضطرا إلى شرح ما يشعر به أو البحث عن كلمات مناسبة، وترك المدرسة في السادسة عشرة، ليكون الغيتار طريقا للحياة، فانضم إلى فرق موسيقية محلية، ثم أصبح عازفا في فرقة "ذا كيدز" (The Kids)، التي انتقلت إلى لوس أنجلوس وهي تحمل حلم تسجيل أسطوانة، والصعود إلى المسارح، والعثور على مكان داخل عالم الروك.

لم تستقبلهم المدينة كما توقعوا، وتفرقت الوعود أمام الإيجار والعمل المؤقت، وظل الغيتار في يده، بينما ابتعد النجاح الموسيقي خطوتين كلما اقترب منه خطوة.

تزوج ديب من لوري آن أليسون، التي أدخلته إلى دائرة لم يكن يبحث عنها، حيث قدمته إلى الممثل نيكولاس كيج، فدفعه إلى تجربة التمثيل، وبالفعل حصل على دور في فيلم "كابوس في شارع إلم" (A Nightmare on Elm Street) عام 1984.

كان حلمه الحقيقي لا يزال معلقا بغيتار، لكنه حين وقف أمام الكاميرا، اكتشف طريقا آخر يغادر من خلاله حياته من دون أن يغادر جسده، ويسكن شخصيات مختلفة مثلما سكن في طفولته بيوتا كثيرة، ومنذ تلك اللحظة، بدأت السينما تستولي تدريجيا على الموسيقي.

من نجم للمراهقين إلى قرصان السينمائيين

منح مسلسل "21 جامب ستريت" (21 Jump Street) ديب شهرته الأولى في أواخر الثمانينيات، لكنه وضعه أيضا داخل صورة فتى المراهقات الجميل الذي لا يحتاج إلى أكثر من وجهه، فضاق بالصورة، وبدأ يبحث عن أدوار تخرجه منها، حتى لو كان ثمن ذلك الابتعاد عن النجاح السهل، فوجد شريكه الفني الأهم وهو المخرج تيم برتون.

قدم جوني ديب مع صديقه "إدوارد ذو الأيدي المقصات" (Edward Scissorhands)، ثم "إد وود" (Ed Wood)، و"سليبي هولو" (Sleepy Hollow)، و"تشارلي ومصنع الشوكولاتة" (Charlie and the Chocolate Factory) و"سويني تود" (Sweeney Todd).



صنع برتون من ملامح ديب الجميلة وجها للغرباء والمنبوذين وأصحاب الأجساد والأرواح غير المكتملة، وصنع ديب لنفسه طريقة تعتمد على تحويل الشخصية إلى طريقة مشي، وصوت، وتسريحة، وماكياج، وملابس، وحركات يدين.

كان يخفي النجم الوسيم داخل الشخصية، ثم يترك الجمهور يبحث عنه، وبلغت هذه الطريقة ذروتها عندما ظهر في "قراصنة الكاريبي: لعنة اللؤلؤة السوداء" (Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl) عام 2003.

تحولت شخصية البطل "جاك سبارو" إلى ظاهرة عالمية، وحصل ديب على ترشيحه الأول لأوسكار أفضل ممثل، بل وتجاوزت إيرادات أفلام السلسلة مجتمعة مليارات الدولارات، ولم يعد ديب ممثلا يبحث عن أدوار غريبة، بل صار نجما تستطيع غرابته نفسها تمويل الأفلام. لكن هذا النجاح حمل بذور المأزق، فقد كرر أدواته في عدد من الشخصيات، وأصبحت القبعات والماكياج والأصوات الغريبة أحيانا بديلا عن اكتشاف إنساني جديد.

كمين الزواج والسقوط تحت الصفر

التقى جوني ديب بأمبر هيرد خلال تصوير فيلم "مذكرات الروم" (The Rum Diary)، ثم تزوجا عام 2015، واستمر الزواج فترة قصيرة قبل أن يتحول إلى واحدة من أكثر العلاقات الزوجية عرضا أمام الجمهور في التاريخ الحديث.



طلبت هيرد الطلاق عام 2016، واتهمته بالإساءة إليها، ونفى الممثل الاتهامات، واتهمها لاحقا بأنها أساءت إليه أيضا، واستدعت المعركة، بصورة قاسية، ذاكرة البيت الذي خرج منه ديب. فقد شهد في طفولته علاقة والديه المضطربة، والأقسى أنه أصبح رجلا تتناثر تفاصيل زواجه أمام الكاميرات، وتتحول تسجيلاته ورسائله وصوره الخاصة إلى مادة يتابعها الملايين.

لم تعد أزمة عائلية، بل تحولت إلى حرب لتحديد الضحية والمعتدي، والصادق والكاذب، وانقسم المتابعون إلى معسكرين، صار كل مقطع مجتزأ وكل تعبير وجه دليلا تستخدمه إحدى الجهتين، ونشرت هيرد عام 2018 مقالا قالت فيه إنها شخصية عامة تمثل ضحايا العنف الأسري، فرفع الممثل عليها دعوى تشهير في الولايات المتحدة، لكنه بدأ أولا بمعركة أخرى في بريطانيا ضد الشركة الناشرة لصحيفة "ذا صن".

خسر ديب الدعوى البريطانية عام 2020، فطرد من فيلم "وحوش مذهلة"، كانت سرعة السقوط مذهلة، حيث توقفت المشاريع الكبرى، وابتعدت عنه الإستوديوهات، وبدا أن هوليود حسمت القضية قبل انتهاء كل المحاكمات.

لكن محكمة فرجينيا أنصفته عام 2022؛ إذ قررت أن عبارات المقال شوهت سمعة ديب، ومُنح تعويضات، وتوصل محامو الطرفين إلى تسوية أنهت الطعون في نهاية العام.

لم يكن حكم فرجينيا "شهادة براءة" شاملة لديب، ولم يمحُ الحكم البريطاني السابق، لكنه غيّر ميزان السردية العامة، وخرج ديب من المحاكمة الأمريكية وقد استعاد سمعته، بينما أصبحت هيرد هدفا لحملة رقمية قاسية تجاوزت نقد شهادتها إلى التنكيل بها.

كان ديب قد وصل إلى ما دون الصفر مهنيا، إذ لم يفقد أدوارا فقط، بل صار اسمه نفسه مخاطرة، أما استعادة الجمهور فلم تكن كافية وحدها، كان يحتاج إلى أن تختبر شركة كبيرة إمكان تسويقه من جديد.

العودة لا تمر عبر طلب الصفح

بدأ جوني ديب طريق العودة خارج هوليود، فظهر في "ميناماتا" (Minamata) مصورا صحفيا يطارد حقيقة تحاول المؤسسات دفنها، ثم أدى شخصية الملك لويس الخامس عشر في الفيلم الفرنسي "جان دو باري" (Jeanne du Barry)، الذي افتتح مهرجان كان عام 2023.

كانت عودته إلى السجادة الحمراء اختبارا في الوقوف أمام الجمهور بعد أعوام من المحاكم والاتهامات، لكنه رفض تقديم نفسه في صورة النجم المستغيث بصناعة لفظته، وقال في "كان" إنه لم يذهب إلى أي مكان، وإن الناس ربما توقفوا عن الاتصال به بسبب خوفهم في تلك المرحلة.

لم يطلب الصفح من هوليود، بل تصرف كأنها هي التي تحتاج إلى تفسير غيابه، ثم عاد إلى الإخراج بفيلم "مودي: ثلاثة أيام على جناح الجنون" (Modi: Three Days on the Wing of Madness)، الذي عرض في مهرجان سان سيباستيان، وقد اختار حكاية الرسام أميديو موديلياني، الفنان المطارد بالفقر والرفض، والذي يحاول الهرب من باريس قبل أن يضطر إلى مواجهة نفسه.

كان ديب يصنع فيلما عن فنان منبوذ في الوقت الذي يعيد فيه بناء حياته كفنان خارج المركز الذي نبذه، وفي تصريحاته عن تلك المرحلة، شبّه ما حدث في حياته بـ"مسلسل طويل"، لكنه رفض حمل الكراهية معه، قائلا إن الكراهية تحتاج إلى اهتمام لا يريد أن يمنحه لأحد.

أعلن المنتج جيري بروكهايمر إجراء محادثات مع ديب بشأن الجزء السادس من "قراصنة الكاريبي"، بينما اشترط البطل العائد أن تمنح السلسلة وشخصياتها وداعا أفضل.

لم يعد يسأل هوليود أن تعيد إليه القرصان الذي صنع نجوميته، بل صار يطلب حق المشاركة في اختيار نهايته، وانتقل السؤال خلال 6 أعوام من "هل انتهى جوني ديب؟" إلى "هل يعود جاك سبارو؟"، وبين السؤالين، لم ينتظر ديب حكما جديدا يعيده إلى الحياة، بل عمل في فرنسا، وصعد سلالم كان، وعاد إلى الإخراج، ثم ارتدى وجه البخيل سكروج ودخل الإستوديوهات من أوسع أبوابها.