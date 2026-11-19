خبرني - تواجه الأمم المتحدة احتمالا غير مسبوق بحدوث فراغ في منصب الأمين العام، مع اقتراب انتهاء ولاية أنطونيو غوتيريش في 31 كانون الأول، من دون توصل مجلس الأمن الدولي إلى توافق بشأن خليفته، رغم إجراء 8 جولات اقتراع سري لاختيار الأمين العام المقبل.

ولم تتمكن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، صاحبة حق النقض (الفيتو)، من الاتفاق على أي من المرشحين، ما دفع مسؤولين إلى إعداد سيناريوهات طوارئ تحسبا لمغادرة غوتيريش منصبه من دون وجود خلف يتولى قيادة المنظمة الدولية.

ويعكس تعثر عملية الاختيار صعوبة التوصل إلى تسويات بين القوى الكبرى، إلى جانب طول إجراءات اختيار الأمين العام وغموضها، في وقت تتزايد فيه الخلافات الدولية وتتراجع فيه مكانة الأمم المتحدة، وسط انشغال الإدارة الأميركية بأزماتها الخارجية وتهميشها المتزايد للمنظمة.

وتقول المديرة التنفيذية لمؤسسة "سيكيوريتي كاونسل ريبورت" شامالا كاندياه تومبسون إن وصول عملية الاختيار إلى هذه المرحلة المتأخرة يثير القلق بشأن تشكيل فريق العمل، مشيرة إلى أنه كان ينبغي حسم المسألة في وقت مبكر، خصوصا أن إجراءات الاختيار بدأت منذ فترة.

وسيواجه الأمين العام المقبل تحديات كبيرة، تشمل الحروب التي عجزت المنظمة عن التأثير في مساراتها، وتراجع المساهمات المالية الأميركية، وانحسار نفوذ الأمم المتحدة السياسي مع انسحاب واشنطن من عشرات الوكالات التابعة لها، فضلا عن الضغوط الرامية إلى جعل المنظمة أكثر كفاءة وسرعة وخضوعا للمساءلة.

سيناريوهات التعامل مع الفراغ القيادي

وتزداد المخاوف في ظل عدم تضمن ميثاق الأمم المتحدة نصوصا واضحة تحدد آلية التعامل مع خلو منصب الأمين العام، إذ لم يسبق أن انتهت ولاية أمين عام من دون اختيار خلف له.

واستعرضت مذكرة أصدرتها حملة "واحد من أجل ثمانية مليارات" في أيلول سيناريوهات محتملة لتجاوز الأزمة، من بينها تعيين أمين عام بالإنابة أو تمديد ولاية غوتيريش بقرار من الجمعية العامة، لكنها أشارت إلى العقبات التي تواجه هذه الخيارات، محذرة من أن ترك المنظمة من دون قيادة يمثل تصرفا غير مسؤول إلى حد كبير.

وفي هذا السياق، قال المسؤول في وزارة الخارجية الروسية كيريل لوغفينوف إن الرؤية بشأن ترتيبات ما بعد 31 كانون الأول لا تزال غائبة، مشيرا إلى أن الخيارات المطروحة تشمل تمديد ولاية غوتيريش مؤقتا أو تكليف مسؤول آخر بتولي المنصب.

وفيما امتنعت الأمم المتحدة عن التعليق، حذر المسؤول السابق في المنظمة دانيال سافران هون من أن غياب أمين عام اعتبارا من الأول من كانون الثاني سيترك المنظمة من دون قيادة.

وشبّه سافران هون الوضع بناقلة نفط عملاقة يفقد ربانها حياته، موضحا أن الضابط الأول يستطيع تولي بعض المهام، لكنه لن يكون قادرا على اتخاذ قرارات رئيسية، مثل إجراء التعيينات العليا أو إعداد الميزانية، رغم إمكانية استمرار مجلس الأمن والجمعية العامة في أداء مهامهما لبعض الوقت.

آلية الاختيار وحق النقض

وتعتمد آلية اختيار الأمين العام على جولات اقتراع استطلاعية سرية في مجلس الأمن، يصوت خلالها الأعضاء لصالح المرشحين أو ضدهم، أو يختارون عدم إبداء رأي.

ويمكن للمجلس أيضا إجراء اقتراعات باستخدام أوراق ملونة، بحيث يستخدم الأعضاء الدائمون أوراقا حمراء، بما يتيح التمييز بين مواقف الدول الخمس صاحبة حق النقض ومواقف بقية الأعضاء.

وعندما يتصدر أحد المرشحين السباق، يصوت مجلس الأمن على قرار يتضمن توصية بتعيينه، قبل إحالة القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 دولة، لإقرار التعيين رسميا.

ويتطلب صدور التوصية موافقة 9 أعضاء على الأقل من أصل 15 في مجلس الأمن، شريطة ألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض، فيما لم يسبق للجمعية العامة أن رفضت مرشحا أوصى المجلس بتعيينه.

ويرى الخبير في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد جوان أن هذه الإجراءات قد تبدو غير عقلانية بسبب تعقيدها وطولها، لكنها تمثل ثمنا ضروريا لضمان اختيار شخصية تحظى بدعم القوى الكبرى.

وأشار إلى أن غوتيريش افتقر إلى هذا الدعم خلال ولايته، في ظل تدهور علاقاته مع واشنطن وموسكو.