خبرني - تتسع الاستعدادات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط بالتزامن مع ضغوط إسرائيلية لاستئناف الحرب على إيران، في وقت يدرس فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب خيارات لشن حملة جوية مشتركة قد تستمر عدة أيام، وتستهدف مواقع عسكرية وصاروخية ونووية إيرانية.

وفي المقابل، تكثف قطر ودول خليجية وأوروبية تحركاتها الدبلوماسية لإقناع واشنطن بتجنب تصعيد عسكري جديد، وسط مخاوف من امتداد المواجهة إلى دول المنطقة، واستهداف منشآت الطاقة وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، بما يهدد إمدادات الطاقة العالمية.

وأظهرت تقارير متزامنة نشرتها صحف نيويورك تايمز وبلومبيرغ وموقع أكسيوس أن إدارة ترامب تدرس خيارات عسكرية واسعة، من دون اتخاذ قرار نهائي بشأن استئناف العمليات، في ظل خلافات داخل الإدارة بشأن جدوى التصعيد، وشكوك في بعض المعلومات الاستخبارية التي تستند إليها الدعوات الإسرائيلية لشن هجوم جديد.

ضغوط إسرائيلية لاستئناف الحرب

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز، الخميس، عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضغط باتجاه مشاركة واشنطن في حملة جوية ضد إيران تستمر بين 4 و7 أيام، مستندا إلى معلومات استخبارية بشأن إعادة طهران بناء ترسانتها الصاروخية وقدراتها في مجال الطائرات المسيّرة.

وبحسب الصحيفة، تتضمن المبررات الإسرائيلية أيضا مزاعم بشأن تطوير إيران أسلحة كيميائية وبيولوجية، فيما أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن نتنياهو قال خلال مناقشات أمنية إنه "لا مفر من اتخاذ إجراء في إيران".

ونقلت القناة عن ضابط رفيع أن الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأميركية أعدا خططا عسكرية مشتركة ومعتمدة، بانتظار قرار ترامب وتحديد موعد التنفيذ، في حين نفى مسؤول إسرائيلي للصحيفة أن يكون نتنياهو يمارس ضغوطا على الرئيس الأميركي.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن نتنياهو أطلع خصميه السياسيين غادي آيزنكوت ونفتالي بينيت على التطورات، فيما يُتوقع أن يتلقى أفيغدور ليبرمان إحاطة من السكرتير العسكري لرئيس الوزراء.

خلافات داخل إدارة ترامب

ولا تحظى الدعوات إلى استئناف الحرب بإجماع داخل الإدارة الأميركية، إذ كشفت نيويورك تايمز عن انقسام بشأن موثوقية المعلومات الاستخبارية والنتائج المتوقعة من عملية عسكرية جديدة، وسط مخاوف من تداعيات سياسية داخلية، خصوصا مع ارتفاع الأسعار وتراجع شعبية الإدارة.

وذكر موقع أكسيوس أن وزير الحرب بيت هيغسيث من أبرز المؤيدين للتحرك العسكري، في حين يرى مسؤولون آخرون أن استمرار الضغوط الاقتصادية على طهران قد يدفعها إلى تقديم تنازلات من دون الحاجة إلى العودة للمواجهة المسلحة.

وتبرز المزاعم المتعلقة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية ضمن محاولات إسرائيل حشد الدعم الأميركي للهجوم، إذ نقل أكسيوس أن رئيس الموساد رومان غوفمان عرض معلومات استخبارية بهذا الشأن خلال اجتماعات مع مسؤولين أميركيين.

لكن الموقع أشار إلى وجود شكوك أميركية بشأن تلك المعلومات، لافتا إلى إقرار مسؤولين أميركيين وإسرائيليين بأن إيران لا تمتلك حاليا القدرة على تنفيذ هجمات باستخدام هذه الأسلحة.

تعزيزات عسكرية وخيارات الاستهداف

وعلى الأرض، عززت الولايات المتحدة انتشارها العسكري في الشرق الأوسط بسفن حربية ومقاتلات وقاذفات استراتيجية، بينها طائرات "بي-1" و"بي-2"، وضعتها في حالة تأهب تحسبا لتنفيذ مهام عسكرية محتملة داخل إيران، بحسب نيويورك تايمز.

وأفادت الصحيفة بأن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين عرضا على ترامب مجموعة خيارات عسكرية أعدها قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر.

وتشمل قائمة الأهداف المحتملة مخزونات الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقار الحرس الثوري والمنشآت النووية، إلى جانب منشآت الطاقة والجسور ومحطات الكهرباء.

غير أن ترامب لم يوافق حتى الآن على الخطط الإسرائيلية التي تستهدف إلحاق أضرار واسعة بالبنية التحتية للطاقة الإيرانية، وفق الصحيفة.

وفي هذا الإطار، كشف أكسيوس أن البيت الأبيض طلب تقييمات استخبارية بشأن طبيعة الرد الإيراني المحتمل، ولا سيما احتمالات استهداف منشآت النفط والغاز في دول الخليج ردا على أي هجوم أميركي إسرائيلي.

مضيق هرمز واتساع المواجهة

وتتزامن الاستعدادات العسكرية مع تصاعد الهجمات في المنطقة، إذ أفادت بلومبيرغ بتكثيف إيران هجماتها على منشآت عسكرية أميركية في البحرين والكويت، إلى جانب استهداف السفن العابرة لمضيق هرمز، فيما استهدفت الولايات المتحدة جزيرة قشم الإيرانية الثلاثاء.

وذكرت الوكالة أن القوات الإيرانية تهاجم سفينة واحدة يوميا في المتوسط، ما يرفع تكاليف الشحن والتأمين ويزيد الضغوط على البحرية الأميركية المكلفة بفرض الحصار ومرافقة السفن التجارية.

وفي السعودية، تتواصل هجمات ميليشيا الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيّرة، فيما أفادت بلومبيرغ بتضرر المبنى الذي يضم مقر صندوق الاستثمارات العامة الخميس.

وامتدت انعكاسات التصعيد إلى أسواق الطاقة، مع ارتفاع أسعار الغاز الأوروبي بنحو 3%، وبلوغ خام برنت 92.60 دولارا للبرميل، بزيادة تجاوزت 50% منذ بداية العام.

تحركات خليجية ووساطة قطرية

وفي مواجهة احتمالات التصعيد، تكثف دول خليجية وأوروبية اتصالاتها مع واشنطن للحيلولة دون استئناف الحرب، خشية تكرار الهجمات الإيرانية التي طالت خلال المواجهة السابقة الإمارات والسعودية وقطر ، وما خلفته من تداعيات أمنية واقتصادية، بحسب مسؤول غربي نقلت عنه بلومبيرغ.

وتقود قطر جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، عبر اتصالات متواصلة مع الجانبين لتقريب وجهات النظر واستئناف المسار التفاوضي.

وفي هذا السياق، ذكرت بلومبيرغ أن مسؤولين قطريين التقوا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في سلطنة عمان خلال الأسبوع الحالي، من دون تحقيق اختراق، بالتزامن مع استمرار جهود وسطاء قطريين وباكستانيين لكسر الجمود في المفاوضات غير المباشرة.

وتتمسك طهران بإنهاء الحصار البحري ورفع بعض العقوبات والإفراج عن أصولها المجمدة قبل الدخول في محادثات سلام، بينما تطالب واشنطن بتقديم تنازلات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

خيارات واشنطن بين التصعيد والتسوية

وتضع هذه التطورات إدارة ترامب أمام خيارات معقدة، إذ قد يؤدي شن هجوم جديد إلى رد إيراني واسع يستهدف المصالح الأميركية والمنشآت الحيوية في دول المنطقة، في حين أن تجنب التصعيد من دون التوصل إلى اتفاق قد يبقي التهديدات التي تواجه الملاحة في مضيق هرمز قائمة، وفق تقديرات نقلتها بلومبيرغ عن مسؤولين غربيين.

وبينما تدفع إسرائيل باتجاه تحرك عسكري سريع، تحذر دول خليجية وأوروبية من كلفة العودة إلى الحرب، وتواصل قطر وباكستان مساعيهما الدبلوماسية لاحتواء الخلاف بين واشنطن وطهران.

ورغم تعزيز الوجود العسكري الأميركي ووجود خطط مشتركة مع إسرائيل، فإن غياب قرار نهائي من ترامب واستمرار الخلافات داخل إدارته يبقيان مسار المواجهة مفتوحا على احتمالات التصعيد أو العودة إلى التفاوض، وسط مخاوف من تحول الاشتباكات المحدودة إلى مواجهة إقليمية أوسع.