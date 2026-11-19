خبرني - قال بنك جيه بي مورغان تشيس، أكبر بنوك الولايات المتحدة، الخميس إن جهات خارجية تقدم خدمات له تعرضت لهجوم إلكتروني، في وقت أعلنت فيه فيزا وماستر كارد عن تعرض مقدمي خدمات لهجوم مماثل.

وذكر متحدث باسم جيه بي مورغان "نعتقد استنادا إلى التحقيقات التي أجريناها حتى الآن أن المهاجمين تمكنوا من الوصول إلى بعض البيانات التسويقية التي تحتفظ بها تلك الشركات المزودة للخدمات، والتي قد تتضمن أسماء بعض العملاء وعناوين بريدهم الإلكتروني"، مضيفا أن الشركة ستتواصل مباشرة مع هؤلاء العملاء.

وأضاف "لا توجد أي صلة بين هذه الواقعة وانقطاع الخدمة الذي شهده بعض العملاء في وقت سابق من الأسبوع الجاري".

وواجه البنك في وقت سابق من هذا الأسبوع مشكلات في إجراء المعاملات بسبب خلل في البرمجيات أثر كذلك على بنوك أخرى وتسبب في قدر من التعطل.

أعقبت هذه الوقائع التي تعرض لها جيه بي مورغان مشاكل أخرى وقعت في الآونة الأخيرة، منها قرار إدارة الطيران الاتحادية وقف جميع الرحلات الجوية على مستوى البلاد، مما أدى إلى تعطيل السفر الأسبوع الماضي، وانقطاع خدمة البريد الإلكتروني العالمية لشركة مايكروسوفت، وتعرض منصة باينانس لتداول العملات المشفرة الشهر الماضي لاختراق إلكتروني ضخم.

وفقا لرويترز، قال أحد المسؤولين التنفيذيين في القطاع إن البنوك تلقت بعد انقطاع الخدمة استفسارات من مكتب المراقب المالي للعملة، مضيفا أن الجهة التنظيمية المعنية بالقطاع المصرفي في الولايات المتحدة تحاول الوقوف على التداعيات المترتبة على ذلك والحصول على تفاصيل التواصل مع العملاء.

وذكر مصدر آخر أن وزارة الخزانة ومكتب المراقب المالي للعملة تواصلا مع البنوك بعد دقائق من الإبلاغ عن الواقعة للتأكد من احتواء المشكلة وأنها لم تكن واقعة إلكترونية، مضيفا أن المكتب يجري عمليات تحقق روتينية عقب أي وقائع مماثلة.

ووفقا لصورة لقطة من رسالة لدى منصة (إي كرايم دوت سي.إتش) المعنية بأبحاث الجرائم الإلكترونية، قالت مجموعة تمارس الابتزاز عبر الإنترنت وتطلق على نفسها اسم (إن.زيرو.إن) في 16 نوفمبر/تشرين الثاني إنها حصلت على سجلات تتعلق بالتواصل مع حاملي البطاقات، تضمنت "مئات الآلاف من التفاعلات ضمن حملات ترويجية، مرتبطة بعشرات الآلاف من عناوين البريد الإلكتروني الفريدة لحاملي البطاقات".

ووفقا لمراجعة أجرتها رويترز، تتضمن البيانات ما يبدو أنه 124 عنوان بريد إلكتروني لموظفين في بنوك، وأكثر من 16 ألف عنوان بريد إلكتروني لعملاء، بعضها مرفق بأرقام هواتف ورموز بريدية. ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه البيانات.

ورفض جيه بي مورغان التعليق على هذه البيانات.

وفي التاريخ ذاته، وهو 16 نوفمبر/تشرين الثاني، نشرت نفس المجموعة ما قالت إنه حصول على بيانات أيضا تتعلق بشركتي فيزا وماستركارد، وأرفقت معها بيانات.

وصرح متحدث باسم فيزا بأن الشركة على علم بذلك، مشيرا إلى أن الأمر "مرتبط بواقعة حدثت لدى مزود خدمة خارجي في منطقة آسيا والمحيط الهادي. لم تتأثر أنظمة فيزا، ولم تكن طرفا في هذ الواقعة، ولم تتأثر أي بيانات متعلقة بالمدفوعات، مثل أرقام البطاقات".

وذكر متحدث باسم ماستركارد أن الشركة أبلغت مؤخرا بواقعة "حدثت لدى مزود خدمة خارجي، وأدى إلى كشف عدد محدود من عناوين البريد الإلكتروني، وهي بيانات لا تتعلق بالمدفوعات، تخص مجموعة صغيرة من حاملي البطاقات المسجلين في برنامج مزايا محدد. ولا يوجد أي تأثير على شبكة مدفوعات ماستركارد، أو على قدرة الأفراد على استخدام بطاقاتهم".