خبرني - رغم الانتشار الواسع لأدوية إنقاص الوزن، مثل "أوزيمبيك" و"ويغوفي"، التي تحتوي على المادة الفعالة سيماغلوتيد، فإن نتائج العلاج لا تتشابه لدى الجميع. وبينما يحقق بعض الأشخاص انخفاضاً ملحوظاً في أوزانهم، تكون استجابة آخرين محدودة.

ويحاول فريق بحثي من جامعة ألبرتا الكندية فهم هذا الاختلاف، من خلال دراسة دور الأيض واستهلاك الجسم للطاقة أثناء العلاج، أملاً في تطوير أساليب أكثر تخصيصاً لعلاج السمنة، بحسب تقرير نشره موقع "Science Daily".



أسباب تفاوت الاستجابة

تعمل أدوية سيماغلوتيد على مستقبلات GLP-1، فتساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الشهية وزيادة الشعور بالشبع.

وأظهرت التجارب أن العلاج الأسبوعي بهذه الأدوية، إلى جانب تغييرات نمط الحياة، قد يؤدي إلى فقدان نحو 15% من وزن الجسم خلال 68 أسبوعاً.

الفعالية لا تقتصر على خسارة الوزن

لكن فعالية العلاج لا تقتصر على خسارة الوزن، إذ يمكن أن تتحسن معه مؤشرات صحية أخرى، مثل مستويات السكر والكوليسترول وجودة الحياة.

ويرى الباحثون أن اختلاف النتائج قد يرتبط بعوامل متعددة، منها الجينات والعمر والجنس وتركيب الجسم ونمط الحياة والميكروبيوم والأمراض المصاحبة، إلى جانب طريقة استهلاك الجسم للطاقة.

الأيض.. عامل قد يفسر اختلاف النتائج

يركز البحث على الأيض الطاقي، أي التوازن بين السعرات الحرارية التي يحصل عليها الجسم وتلك التي يحرقها.

ويستهلك الجسم الطاقة باستمرار، سواء لأداء وظائفه الحيوية، مثل التنفس والتفكير، أو لممارسة النشاط البدني وهضم الطعام.

لكن عند فقدان الوزن، يحتاج الجسم إلى سعرات أقل، وقد يستجيب أحياناً بخفض معدل حرق الطاقة بدرجة أكبر من المتوقع، وهي ظاهرة تُعرف باسم "التكيف الأيضي".

ويشبه الباحثون هذه العملية بمصباح يخفض إضاءته تلقائياً لتوفير الكهرباء، إذ يحاول الجسم التكيف مع انخفاض الطاقة المتاحة، ما قد يجعل استمرار خسارة الوزن أكثر صعوبة ويسهم في ثباته.

هل تؤثر أدوية إنقاص الوزن في معدل الحرق؟

يلعب تركيب الجسم دوراً مهماً في استهلاك الطاقة، فالدهون والكتلة الخالية من الدهون تسهمان في حرق السعرات حتى أثناء الراحة. ومع فقدان هذه الأنسجة، ينخفض احتياج الجسم إلى الطاقة.

وفي مراجعة بحثية حديثة، درس الفريق تأثير علاجات GLP-1 في استهلاك الطاقة، ووجد أن الدراسات التي تناولت تأثير السيماغلوتيد في معدل الحرق أثناء الراحة قليلة، كما أن نتائجها كانت محايدة أو غير حاسمة. وهذا يعني أن العلاقة بين هذه الأدوية والتغيرات في استهلاك الطاقة لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث.

تجربة لفهم استجابة الجسم للسيماغلوتيد

يعتزم الباحثون في جامعة ألبرتا متابعة مشاركين يعانون اضطرابات في تنظيم سكر الدم، مثل مقاومة الإنسولين أو السكري، ويستعدون لبدء العلاج بالسيماغلوتيد، على مدار ستة أشهر. وسيستخدم الفريق تقنية تُعرف باسم "المسعر الغرفي غير المباشر"، وهي منشأة بحثية متخصصة تشبه جناحاً فندقياً، تتيح قياس استهلاك الجسم للطاقة بدقة أثناء الراحة وبعد تناول الطعام وممارسة الرياضة.

ويأمل الباحثون أن تساعد النتائج في تحديد العوامل التي تفسر اختلاف الاستجابة للعلاج، والتنبؤ بالأشخاص الذين قد لا يحققون فقدان الوزن المتوقع، بما يسمح بالبحث عن بدائل علاجية مناسبة في وقت مبكر.

نحو علاج أكثر تخصيصاً للسمنة

قد يساعد فهم العلاقة بين السيماغلوتيد واستهلاك الطاقة وتركيب الجسم في تطوير استراتيجيات أكثر فاعلية للحفاظ على الوزن المفقود على المدى الطويل.

ويؤكد هذا التوجه أهمية النظر إلى السمنة باعتبارها حالة معقدة تختلف آلياتها من شخص إلى آخر، بدلاً من افتراض أن دواءً واحداً سيحقق النتائج نفسها لدى الجميع.