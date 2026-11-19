خبرني - يستعد الفنان الإماراتي حسين الجسمي لإحياء حفل غنائي استثنائي في منطقة البترا الصغيرة، السبت المقبل الموافق 21 تشرين الثاني 2026، في حدث فني يقام لأول مرة في مدينة البترا الأثرية.

وتبدأ أسعار تذاكر الحفل من 35 ديناراً، فيما تبلغ الفئات الأخرى 75 و90 و130 ديناراً، وفق الأسعار المعلنة للتذاكر.

ويأتي الحفل تحت عنوان «حسين الجسمي – مباشر من البتراء» (Hussain Al Jassmi Live in Concert)، في تجربة فنية تجمع الموسيقى العربية بسحر الطبيعة والتاريخ في واحدة من أبرز الوجهات السياحية والأثرية في الأردن.

ومن المتوقع أن يشكل الحفل فرصة لتسليط الضوء على مدينة البتراء ومواقعها السياحية، وتعزيز حضور الأردن على خارطة الفعاليات الفنية والسياحية، بمشاركة جمهور محلي وزوار من مختلف أنحاء العالم.

ويقام الحفل بتنظيم ومشاركة جهات سياحية ومهرجانية، من بينها جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن، وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.