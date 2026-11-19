خبرني - لا تقتصر العناية بصحة الأمعاء على اختيار الأطعمة المناسبة، إذ يمكن لبعض المشروبات أيضاً أن تسهم في دعم البكتيريا النافعة وتحسين الهضم. وتشمل هذه الخيارات عصائر الفاكهة والمشروبات المخمّرة، التي تحتوي على مركّبات نباتية أو كائنات دقيقة قد تؤثر إيجاباً في ميكروبيوم الأمعاء.

ويستعرض تقرير نشره موقع "verywell health" خمسة مشروبات قد تدعم صحة الأمعاء، ويشير الخبراء إلى أنه ليس بالضرورة تناول جميع هذه المشروبات يومياً، بل يكفي اختيار نوع أو اثنين يتناسبان مع نظامك الغذائي.



1. عصير التوت البري

يحتوي التوت البري على مركّبات نباتية تُعرف بالبوليفينولات، التي قد تؤثر في نشاط بكتيريا الأمعاء. وتشير أبحاث إلى أن مستخلص التوت البري قد يساعد على زيادة البكتيريا المنتجة للبيوتيرات، وهو حمض دهني يغذي خلايا بطانة القولون ويدعم حاجز الأمعاء. لكن لا تزال هناك حاجة إلى دراسات لتأكيد أن العصير يمنح الفوائد نفسها.

2. عصير البرتقال

يحتوي عصير البرتقال على مركّبات الفلافونويدات، خصوصاً الهسبيريدين والناريرتين، التي قد تدعم توازن ميكروبيوم الأمعاء. وأظهرت دراسات بشرية محدودة أن له تأثيرات محتملة تشبه تأثير البريبيوتيك، الذي يساعد على تغذية البكتيريا النافعة.

3. عصير التوت الأزرق

يوفر التوت الأزرق الأنثوسيانين، وهي مركّبات نباتية تمنحه لونه المميز، وقد تساعد في دعم صحة ميكروبيوم الأمعاء والتأثير إيجاباً في تنوع البكتيريا النافعة.

4. سموذي الكيوي

يتميز الكيوي باحتوائه على فيتامين "سي" ومركّبات نباتية مفيدة، كما يوفر عند تناوله كاملاً أو مخفوقاً الألياف التي تساعد على انتظام حركة الأمعاء. لذلك يُعد خلطه في سموذي خياراً أفضل من تصفيته وعصره.

5. الكاكاو الساخن

قد يكون الكاكاو الساخن إضافة مفيدة أيضاً، إذ يحتوي الكاكاو على الفلافانولات والبوليفينولات التي قد تدعم نمو بعض البكتيريا النافعة، ومنها البيفيدوباكتيريا. ويُفضل اختيار الكاكاو غير المحلى لتجنب كميات السكر المضاف.

كيف تتناول هذه المشروبات دون الإضرار بصحة أمعائك؟

يوصي خبراء التغذية بالاعتدال، واختيار نوع أو اثنين بدلاً من تناول عدة مشروبات مختلفة يومياً. وتكمن إحدى المشكلات الرئيسية في عصائر الفاكهة في محتواها من السكر، حتى عندما تكون طبيعية 100%، فضلاً عن فقدان معظم الألياف أثناء العصر. لذلك يُفضل خلط الفاكهة بدلاً من عصرها، للاحتفاظ بمزيد من الألياف التي تساعد على انتظام الهضم وتغذي البكتيريا النافعة.

كذلك، قد تزيد بعض عصائر الحمضيات أعراض ارتجاع المريء، بينما قد لا تناسب بعض أنواع الكفير الأشخاص الذين يعانون عدم تحمّل اللاكتوز.

وفي النهاية، تظل الفواكه والخضروات الكاملة والأطعمة الغنية بالألياف والمخمّرة، إلى جانب شرب كمية كافية من الماء، الأساس لدعم صحة الأمعاء. ويمكن لهذه المشروبات أن تكمل النظام الغذائي الصحي، لكنها لا تحل محل الأطعمة الكاملة أو تعالج اضطرابات الجهاز الهضمي بمفردها.