خبرني - دخلت قضية المذيع المصري محمد المنياوي، المتهم بقتل طفليه في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة المصرية، ودفن جثمان أحدهما في الصحراء، مسارًا جديدًا بعد تحرك دفاعه باتجاه إثارة مسألة حالته النفسية والعقلية، مطالبًا بإخضاعه لفحص طبي متخصص لتحديد مدى سلامة قواه الإدراكية وقت ارتكاب الجريمة.

وكان المحامي أحمد حمد، دفاع المتهم، تمسّك بضرورة إخضاع موكله لفحص نفسي متخصص، للوقوف على مدى معاناته من اضطرابات نفسية أو عقلية يمكن أن تؤثر في مسؤوليته الجنائية، مستندًا إلى ما وصفه بوجود تصرفات وسلوكيات غير طبيعية صدرت عنه، فضلًا عن ظروف معيشته وأطفاله التي كشف عنها خلال حديثه عن القضية أمام المحكمة.

ورفض الادعاء العلم خبرني الطلب ليضع هذا المسار الذي حاول الدفاع الاستناد إليه أمام عقبة. خاصةً أنَّ إثارة احتمالية وجود مرض نفسي لا تعني ثبوته، ولا تكفي وحدها لنفي المسؤولية الجنائية عن المتهم، ما لم تدعمها تقارير طبية متخصصة تثبت ذلك خبرني مع وجود تسجيلات مرئية موثقة، خلال اعترافاته بارتكاب الجريمة وتمثيلها، إلى جانب مشاهد حمله طفليه وهو في طريقه لدفن أحدهما بينما نقل الثاني إلى المستشفى.