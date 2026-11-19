خبرني - لا تزال أزمة الثقة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ونظيره الدولي "فيفا" مستمرة، رغم إسقاط مشروع خصخصة جزء من كأس العالم.



وكانت الأزمة التي أدت لتوتر العلاقات بين المنظمتين بدأت بمشروع «فيفا فورورد إنتربرايز»، الذي كان يستهدف جمع الحقوق التجارية لبطولات الفيفا، بما يشمل البث التلفزيوني والرعاية والتذاكر والتراخيص، ضمن كيان تجاري يُسمح ببيع حصة منه لمستثمرين من القطاع الخاص.

وكان المقترح يتضمن منح المستثمرين حصة أقلية في الشركة التجارية، قبل أن يتراجع الفيفا عن المشروع في أغسطس/ آب الماضي بعد تصاعد الاعتراضات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يواصل مسؤولو الاتحاد الأوروبي الضغط للحصول على جميع الوثائق المرتبطة بالمشروع، معتبرين أن من حق مجلس الفيفا الاطلاع الكامل على المعلومات ومحاسبة الإدارة التنفيذية على قراراتها.

وتصاعد التوتر بين ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا وعدد من أعضاء مجلس الفيفا من جهة، وإدارة جياني إنفانتينو من جهة أخرى، بشأن خطة سابقة أثارت جدلا واسعا وتتعلق بخصخصة جزء من كأس العالم.

ووجه 3 نواب لرئيس الفيفا و5 أعضاء في مجلس المنظمة، من بينهم رئيس اليويفا ألكسندر تشيفرين، رسالة رسمية إلى الأمين العام للفيفا ماتياس غرافستروم، يطالبون فيها بالحصول على الوثائق المتعلقة بمشروع الخصخصة الذي اقترحه جياني إنفانتينو.

ورغم تراجع إنفانتينو عن الفكرة وعدم تنفيذها، فإن ممثلي يويفا ما زالوا يطالبون بالكشف الكامل عن تفاصيلها.

الرسالة تؤكد أن أعضاء المجلس سبق أن تقدموا بأسئلة مكتوبة يومي 19 و23 أكتوبر/ تشرين الأول، بناء على دعوة من إنفانتينو نفسه لأعضاء المجلس لتقديم استفساراتهم كتابيا، لكنهم لم يتلقوا أي رد على تلك الأسئلة حتى الآن، كما لم يحصلوا على الوثائق المطلوبة أو جدول زمني لتسليمها.

وأعرب أصحاب الرسالة عن قلقهم لأن الفيفا عرض فقط إمكانية الاطلاع على "وثائق رئيسية" غير محددة تتعلق بالمشروع، بينما يرون أن طلباتهم تشمل قضايا ومواد أخرى أوسع نطاقا.

كما اعترضوا على فرض ما وصفته الإدارة بـ"بروتوكولات مراجعة صارمة" للاطلاع على الوثائق، مؤكدين أنهم لا يعرفون طبيعة هذه القيود أو أسباب فرضها.

الرسالة شددت على أن أعضاء مجلس الفيفا يتمتعون بحقوق قانونية وتنظيمية تمنحهم حق الوصول إلى المستندات والمعلومات اللازمة لأداء مهامهم، سواء بموجب لوائح الاتحاد الدولي أو وفق القانون السويسري.

جدير بالذكر أن الموقعين أكدوا احتفاظهم بحق المطالبة بالوثائق حتى في أي إجراءات قضائية حالية أو مستقبلية داخل الولايات المتحدة، مما يعكس جدية الخلاف حول القضية.

وتأتي هذه الرسالة في يوم أعلن فيه الفيفا رسميا أسماء المرشحين الثلاثة لانتخابات الرئاسة المقررة في 18 مارس/ آذار بمدينة الرباط.

ويتقدم جياني إنفانتينو لولاية جديدة، بينما ينافسه كل من الفرنسي فيليب ديالو والياباني كوزو تاشيما.