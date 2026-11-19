خبرني - انتقل الى رحمة الله تعالى الدكتور عبد الله عيسى، احد الاساتذة البارزين الذين درسوا الدفعة الاولى من طلبة كلية الطب في الجامعة الاردنية، واسهموا بشكل فاعل في تاسيس الكلية وتطوير مسيرتها الاكاديمية والطبية على مدار عقود طويلة.

وشكل رحيله خسارة كبيرة للاسرة الطبية والتعليمية في الاردن، لما عرف عنه من تفان وعطاء علمي وانسانية رفيعة.

مسيرة حافلة في رئاسة قسم امراض النساء والتوليد

وقد شغل الفقيد الراحل منصب رئيس قسم امراض النساء والتوليد لسنوات طويلة، حيث كان له دور بارز ومؤثر في تطوير القسم والارتقاء بمستوى التدريب السريري والخدمات الطبية المقدمة فيه، تاركا اثرا طيبا وبصمة لا تنسى في نفوس زملائه الاطباء واجيال متعاقبة من طلبته الذين تتلمذوا على يديه.