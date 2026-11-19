خبرني - اعتمدت اللجنة المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارها السنوي الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والاستقلال والعيش بحرية في وطنه بعيداً عن الاحتلال الإسرائيلي، باعتباره حقاً غير قابل للتصرف أو المساومة أو التفاوض.

وصوّتت 162 دولة لصالح مشروع القرار، من بينها كندا وأستراليا وجميع دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب غالبية دول أميركا الجنوبية وآسيا وأفريقيا، فيما صوّتت ثماني دول ضده، هي إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين وباراغواي وميكرونيزيا وناورو وبابوا غينيا الجديدة وبالاو، بينما امتنعت ثماني دول عن التصويت.

وأكد القرار ما ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة إنهائه دون تأخير، باعتباره عقبة أمام ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل محاولات الاحتلال تهجير الفلسطينيين وضم الأراضي الفلسطينية وترسيخ وجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، بما يعكس رفضاً دولياً واسعاً لهذه السياسات، والتأكيد على ضرورة تطبيق القانون الدولي دون ازدواجية في المعايير.

وفي هذا السياق، أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، تصميم دولة فلسطين على مواصلة تعزيز الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، والتصدي للمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض هذا الدعم في المحافل الدولية، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه من جرائم التهجير القسري وضم الأراضي والاستيطان وإرهاب المستوطنين.

كما شدد منصور على ضرورة بذل الجهود لضمان تثبيت وقف حرب الإبادة في قطاع غزة، واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها بصورة كافية وفعالة لإنقاذ أرواح المدنيين، والمضي قدماً نحو إعادة إعمار القطاع واستعادة الحياة فيه.

وجدد شكره للدول التي دعمت القرار، داعياً إياها إلى اتخاذ خطوات عملية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير والتحرر من الاحتلال الإسرائيلي، وفقاً لما أكدته فتوى محكمة العدل الدولية بشأن عدم مشروعية الاحتلال وضرورة إنهائه في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن إنهاء الاحتلال يشكل السبيل نحو تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.