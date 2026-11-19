خبرني - شهدت مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، حفل توزيع جوائز جمعية الموسيقى الريفية الأمريكية «CMA Awards 2026»، في نسخته الستين.

جاء ذلك بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم الغناء، حيث فرضت المغنية الأمريكية إيلا لانجلي حضورها بحصد 6 جوائز، فيما سجلت النجمة العالمية تايلور سويفت عودة فنية إلى مسرح الحفل بعد انقطاع استمر 13 عاماً.

تصدرت المغنية الأمريكية إيلا لانجلي، البالغة من العمر 27 عاماً والمنحدرة من ولاية ألاباما، قائمة الفائزين في الدورة الستين من جوائز الموسيقى الريفية الأمريكية، بعدما حققت نجاحاً كبيراً بأغنيتها الشهيرة «Choosin' Texas»، التي قادت حضورها القوي خلال الحفل.

وحصلت لانجلي على جائزة فنانة العام، إلى جانب جائزتي أفضل أغنية وأفضل أغنية منفردة عن عملها «Choosin' Texas»، كما فازت بجائزة أفضل مطربة، وأفضل فيديو موسيقي، وأفضل ألبوم عن ألبومها «Dandelion»، ليصل مجموع الجوائز التي حصدتها خلال الأمسية إلى 6 ألقاب.

وخلال تسلمها إحدى الجوائز، أطلقت النجمة الأمريكية مزحة أمام الحضور، قالت فيها إنها بدأت تشعر بالملل من كثرة صعودها إلى المسرح لتسلم الجوائز، وأضافت أنها حتى لو قررت الاعتزال في اليوم التالي، فستظل تنظر إلى مسيرتها الفنية باعتبارها الأفضل في حياتها.

كما تحدثت عن أغنيتها «Choosin' Texas»، ووصفتها بأنها هدية تواصل منحها النجاح، في إشارة إلى النتائج الاستثنائية التي حققتها منذ طرحها.

أغنية Choosin' Texas تسجل رقماً قياسياً في بيلبورد

جاء فوز إيلا لانجلي بست جوائز بعد سلسلة من النجاحات التي حققتها أغنيتها «Choosin' Texas» في قوائم الموسيقى الأمريكية، وعلى رأسها قائمة «Billboard Hot 100»، التي شهدت تسجيل الأغنية رقماً قياسياً غير مسبوق، وفقاً للتقرير.

ففي سبتمبر/ أيلول 2026، أمضت الأغنية 23 أسبوعاً في المركز الأول بقائمة «Billboard Hot 100»، قبل أن ترتفع مدة تصدرها إلى 28 أسبوعاً، لتصبح، بحسب التقرير، الأغنية صاحبة أطول فترة احتفاظ بالمركز الأول في تاريخ القائمة الأمريكية.

ولم يقتصر حضور لانجلي في الحفل على تسلم الجوائز، إذ شاركت في تقديم مجموعة من العروض الموسيقية، من بينها أداء أغنيتها «Loving Life Again» بمصاحبة رباعي وتري، كما قدمت عرضاً مشتركاً مع النجمة ميراندا لامبرت لأغنية «Snakeskin Boots».

وبعد انتهاء الأمسية، حرصت لانجلي على توجيه رسالة إلى جمهورها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أعربت خلالها عن تقديرها للدعم الذي حصلت عليه طوال العام.

وأكدت أن العام الحالي كان رحلة استثنائية بالنسبة إليها، ووجهت الشكر إلى محبيها الذين حرصوا على حضور حفلاتها الغنائية، وساندوا أعمالها، وأبدوا ثقتهم في موهبتها الفنية.

تايلور سويفت تعود إلى جوائز الموسيقى الريفية بعد غياب 13 عاماً

كانت عودة النجمة الأمريكية تايلور سويفت إلى مسرح جوائز الموسيقى الريفية واحدة من أبرز فقرات الحفل، إذ قدمت عرضاً غنائياً للمرة الأولى منذ 13 عاماً، وسط حضور لافت لعدد من نجوم موسيقى الكانتري.

وانطلق العرض بمشهد مصور من خلف الكواليس، ظهر خلاله عدد من الأسماء البارزة في عالم الموسيقى الريفية، من بينهم براد بيزلي، وفرقتا «Little Big Town» و«Sugarland»، إلى جانب الثنائي الموسيقي «Brooks & Dunn».

وقدمت سويفت أغنيتها الحديثة «I Knew It, I Knew You»، المرتبطة بالموسيقى التصويرية لفيلم الرسوم المتحركة «Toy Story 5»، واستخدمت خلال أدائها جيتاراً باللون الأزرق مزيناً بسحب لامعة، في إشارة بصرية إلى العالم الشهير للفيلم.

ولم يقتصر العرض على أعمالها الحديثة، إذ أضافت سويفت مقاطع من أغنيتها القديمة «Our Song»، التي أطلقتها عام 2006، في استعادة لإحدى محطاتها الغنائية المبكرة، وشاركها الفنان كيث أوربان العزف على آلة البانجو.

وتأتي هذه المشاركة بعد انضمام سويفت خلال العام الحالي إلى قاعة مشاهير مؤلفي الأغاني في ناشفيل، وكذلك قاعة مشاهير مؤلفي الأغاني الأمريكية، في تقدير لمساهماتها في مجال كتابة الأغاني والموسيقى.

كما ظهرت النجمة الأمريكية خلال الحفل في فقرة أخرى، شاركت فيها بتقديم جائزة ويلي نيلسون للإنجاز مدى الحياة، التي ذهبت إلى الثنائي الموسيقي «Brooks & Dunn»، تقديراً لعطائه في مجال الموسيقى الريفية.

تكريم دوللي بارتون في افتتاح حفل CMA Awards 2026

خصص منظمو الحفل فقرة افتتاحية لتكريم أسطورة الموسيقى الريفية دوللي بارتون، التي توفيت في أغسطس/ آب 2026 عن عمر ناهز 80 عاماً، وفقاً للمعلومات الواردة في التقرير.

وتولت النجمة لايني ويلسون تقديم الحفل، وشاركت في الفقرة التكريمية من خلال أداء غنائي خاص لأغنية «I Will Always Love You»، بمشاركة الفنان فينس جيل.

وجاء العرض تقديراً لمسيرة بارتون الفنية ومكانتها في تاريخ الموسيقى الأمريكية، فضلاً عن حضورها الكبير في عالم الموسيقى الريفية، إذ تعد واحدة من أبرز الأسماء التي ارتبطت بهذا اللون الغنائي على مدار عقود.

إلى جانب سيطرة إيلا لانجلي على جوائز النسخة الستين، شهد الحفل تتويج مجموعة من الفنانين والفرق الموسيقية في فئات مختلفة، عكست تنوع الأسماء المشاركة في المنافسة هذا العام.

وحصل المغني كريس ستابلتون على جائزة أفضل مطرب، فيما نالت فرقة «The Red Clay Strays» جائزة أفضل مجموعة غنائية، بعد منافسة مع عدد من الفرق الأخرى في فئة المجموعات.

وفي فئة أفضل ثنائي غنائي، فاز الثنائي «Brooks & Dunn» بالجائزة، بينما حصل ستيفن ويلسون جونيور على لقب أفضل فنان صاعد، ونال تشارلي ورشام جائزة أفضل موسيقي.

وشهدت الأمسية كذلك مجموعة من الفقرات الغنائية التي قدمها فنانون مشاركون في الحفل، إذ أدى تاكر ويتمور أغنيته «Who Told You That»، بينما قدمت ميجان موروني عرضاً غنائياً لأغنيتها «Beautiful Things».

ولم تقتصر المشاركة على نجوم الموسيقى، بل استعان منظمو الحفل بعدد من المشاهير لتقديم الفقرات والإعلان عن الجوائز، من بينهم الممثل جلين باول والمغني شابوزي.

واختتمت النسخة الستون من جوائز جمعية الموسيقى الريفية الأمريكية فعالياتها بعد أمسية جمعت العروض الغنائية والتكريمات والجوائز، وتصدرت خلالها إيلا لانجلي قائمة الفائزين بستة ألقاب، بينما شكل ظهور تايلور سويفت بعد غياب 13 عاماً إحدى أبرز محطات الحفل، إلى جانب تكريم دوللي بارتون ومشاركة نخبة من نجوم موسيقى الكانتري.