خبرني - قضت محكمة تونسية، الخميس، بالسجن لمدة 7 سنوات بحق العراف الشهير كمال المغربي، المعروف إعلاميًا بلقب «عراف المشاهير».

وقررت المحكمة مصادرة جميع ممتلكاته وتغريمه 50 ألف دينار تونسي، أي ما يعادل نحو 16.4 ألف دولار، بعد إدانته بتهم تتعلق بغسل الأموال والتهرب الضريبي وممارسة الشعوذة.

تفاصيل الحكم على عراف المشاهير في تونس

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في بن عروس، الواقعة بضواحي العاصمة التونسية، حكمًا ابتدائيًا حضوريًا يقضي بسجن كمال المغربي لمدة 7 سنوات، على خلفية اتهامات بغسل الأموال والتهرب الضريبي وممارسة أعمال الشعوذة.

وشمل الحكم مصادرة جميع ممتلكات العراف البالغ من العمر 58 عامًا، إلى جانب فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار تونسي.

من هو كمال المغربي عراف المشاهير؟

اشتهر كمال المغربي في تونس بممارسة ما يصفه بالعلاج الروحاني والرقية الشرعية، حيث يقدم نفسه عبر لافتة كبيرة على مقر إقامته باعتباره «حكيمًا روحانيًا» مرخصًا له من الدولة بممارسة العلاج بالرقية الشرعية، وعضوًا ممتازًا في رابطة الشرفاء الحسنيين العلويين.

واكتسب المغربي شهرة واسعة تحت لقب «عراف المشاهير»، بسبب تردد عدد من الشخصيات المعروفة ورجال الأعمال على مقر عمله طلبًا للعلاج، إلى جانب إقبال مواطنين من مختلف المحافظات التونسية عليه، اعتقادًا منهم بقدرته على علاج الأمراض وفك السحر.

ومن أبرز الممارسات الغريبة المنسوبة إليه استخدام البصق على وجوه الأشخاص الذين يقصدونه للعلاج، بعد وضع فمه في إبريق شاي ساخن.

إغلاق مقر العراف عام 2016 وعودته للنشاط

لم تكن هذه القضية الأولى التي تثير الجدل حول نشاط كمال المغربي، إذ سبق أن أغلقت السلطات التونسية مقر عمله بمحافظة بن عروس عام 2016، ومنعته من ممارسة نشاطه، على خلفية اتهامات تتعلق بالسحر والشعوذة وخداع المواطنين.

وكانت محافظة بن عروس قد تقدمت بشكوى رسمية ضده، اتهمته فيها باصطناع وثيقة تفيد حصوله على ترخيص لممارسة نشاطه منذ عام 2002.

ورغم قرار إغلاق مقر عمله ومنعه من مزاولة النشاط، عاد المغربي إلى ممارسة أعماله مجددًا خلال عام 2024، قبل أن تتجدد ملاحقته قضائيًا.

عقوبات قانونية بتهم التحايل والشعوذة

تأتي محاكمة كمال المغربي في إطار تطبيق القوانين التونسية المتعلقة بمكافحة التحايل والجرائم المالية.

وينص الفصل 291 من المجلة الجزائية التونسية، المشار إليه في القضية، على معاقبة من تثبت إدانته بالتحايل بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية.

وانتهت المحاكمة الابتدائية إلى الحكم بسجن المغربي 7 سنوات ومصادرة ممتلكاته وتغريمه، في قضية أعادت تسليط الضوء على نشاط العرافين وممارسات العلاج الروحاني المثيرة للجدل في تونس.