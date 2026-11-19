خبرني - حذّر الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة من استهداف السدود والمنشآت الحيوية في إيران، مؤكدا أن أي هجوم من هذا النوع سيقابل برد مماثل، في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، حسين محبي، إن طهران ستعلن بشجاعة ووضوح أي قرار تتخذه بشأن شن هجوم، مشددا على أن إيران لن تتردد في الرد على أي استهداف لمنشآتها الحيوية.

وأضاف محبي أن استهداف الولايات المتحدة للسدود الإيرانية سيقابله رد مماثل، محذرا من أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التصعيد بين البلدين.

وتأتي هذه التصريحات وسط تبادل التهديدات بين طهران وواشنطن، ومخاوف من اتساع نطاق المواجهة لتشمل منشآت حيوية وبنى تحتية في المنطقة.