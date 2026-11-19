خبرني - وقّعت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية ومجموعة المطار الدولي وشركة المطارات الأردنية اتفاقية تعاون استراتيجي، على هامش مؤتمر الأعمال الأردني الأوروبي الذي عُقد في منطقة البحر الميت بحضور وزير النقل الدكتور نضال القطامين، بهدف تعزيز التكامل بين الجهات الرئيسية العاملة في قطاع الطيران، وتطوير البنية التحتية للمطارات، وترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي تنافسي للطيران والربط الجوي.

وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة لدعم نمو قطاع الطيران الأردني وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، من خلال مواءمة خطط تطوير المطارات مع استراتيجية النمو والتوسع للملكية الأردنية خلال السنوات السبع المقبلة، بما يسهم في تعزيز الربط الجوي مع الأسواق العالمية، ودعم قطاعي السياحة والتجارة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات.

وتشمل الاتفاقية التعاون في دراسة الاحتياجات المستقبلية للطاقة الاستيعابية لمطار الملكة علياء الدولي، بما في ذلك إمكانية تمديد المدرج، وتطوير مرافق مخصصة للملكية الأردنية وشركائها في تحالف oneworld، وتحسين انسيابية حركة المسافرين، لا سيما مسافري الترانزيت. كما تتضمن بحث فرص توظيف الحلول الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة السفر.

وفي إطار تطوير منظومة المطارات الأردنية، تعمل شركة المطارات الأردنية على تنفيذ خطة تطويرية لمطار عمّان المدني على مرحلتين، تستهدف الأولى رفع طاقته الاستيعابية إلى مليوني مسافر سنوياً على المدى القصير، فيما تستهدف المرحلة الثانية الوصول إلى خمسة ملايين مسافر سنوياً على المدى الطويل، بما يدعم استقطاب الرحلات الجوية منخفضة التكلفة، وتعزيز الحركة السياحية إلى المملكة.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة/الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، المهندس سامر المجالي، أن استراتيجية نمو الملكية الأردنية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتطوير المستمر للبنية التحتية لقطاع الطيران في المملكة، قائلاً: "بصفتنا الناقل الوطني، نلتزم بتعزيز مكانة عمّان كمركز إقليمي تنافسي للطيران، وتوسيع شبكة الربط الجوي، والارتقاء بتجربة المسافرين. وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة المطار الدولي وشركة المطارات الأردنية إطاراً مهماً لتوحيد الأولويات والخطط طويلة الأمد، ومواكبة متطلبات النمو المستقبلي، وتعزيز مكانة الأردن كبوابة رئيسية للطيران في المنطقة"

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة المطارات الأردنية، معالي المهندس باسم السالم، أهمية تطوير البنية التحتية للطيران باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والسياحي، قائلاً: "نعمل في شركة المطارات الأردنية على تطوير مطار عمّان المدني وفق خطة من مرحلتين، تستهدف رفع طاقته الاستيعابية إلى مليوني مسافر سنوياً على المدى القصير، وصولاً إلى خمسة ملايين مسافر على المدى الطويل. ومن خلال تعاوننا مع الملكية الأردنية ومجموعة المطار الدولي، نسعى إلى تعزيز البنية التحتية للطيران، وتشجيع الربط الجوي بأسعار ميسّرة، ودعم رؤية المملكة في استقطاب المزيد من الزوار وتعزيز تنافسيتها كوجهة إقليمية للطيران".

وتعكس هذه الاتفاقية التزام الأطراف الثلاثة بتعزيز التنسيق والتخطيط المشترك، وتوحيد الجهود مع الجهات الحكومية المعنية لتطوير قطاع الطيران المدني، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، ويسهم في تعزيز تنافسية الأردن ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.