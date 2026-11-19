خبرني - حظي الأردن بحضور لافت في مؤتمر جمعية الأسواق الحرة في الشرق الأوسط وإفريقيا «ميدفا 2026»، الذي عقد في العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 15 إلى 17 تشرين الثاني الحالي، بعد تكريم المهندس هيثم المجالي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الأسواق الحرة الأردنية، بجائزة الإنجاز مدى الحياة، تقديرا لمسيرته المهنية التي امتدت قرابة ثلاثة عقود.

وتسلم الجائزة الرئيس التنفيذي الحالي لشركة الأسواق الحرة الأردنية، الدكتور مراد أبو عيد، نيابة عن المجالي، في تكريم يعكس تقديرا إقليميا للدور الذي أداه في تطوير قطاع الأسواق الحرة وتجارة التجزئة المرتبطة بالسفر في المنطقة.

ويأتي هذا التكريم تتويجا لمسيرة المجالي في قطاع الأسواق الحرة الأردنية، التي ارتبط اسمه بمسيرتها منذ انطلاقتها عام 1997، ولم تقتصر إسهاماته على إدارة الشركة، بل امتدت إلى العمل المهني الإقليمي، إذ ترأس جمعية «ميدفا» لفترتين متتاليتين، وشارك في قيادة مؤسسة تجمع أبرز العاملين في قطاع الأسواق الحرة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتكتسب الجائزة أهميتها من كونها اعترافا مهنيا بخبرة أردنية تجاوزت حدود السوق المحلية، وأسهمت في حضور الكفاءات الأردنية ضمن مؤسسات وقطاعات اقتصادية إقليمية تتنافس فيها شركات ومؤسسات عالمية.

ولا تقتصر أهمية قطاع الأسواق الحرة على كونه منافذ تجارية لبيع السلع المعفاة من الرسوم، بل يشكل جزءا من منظومة اقتصادية وسياحية أوسع، ترتبط بحركة المسافرين، وجودة الخدمات في المطارات والمعابر، وتجربة الزائر، وفرص الاستثمار والتشغيل، وحجم الإنفاق المصاحب للسفر.

وفي الحالة الأردنية، تبرز أهمية هذا القطاع بالنظر إلى موقع المملكة بوصفها نقطة اتصال بين أسواق إقليمية متعددة، إلى جانب ما تمتلكه من مقومات سياحية تاريخية ودينية وعلاجية وطبيعية، الأمر الذي يجعل تطوير الخدمات التجارية المرتبطة بالسفر أحد المكونات المكملة لتنافسية القطاع السياحي.

كما أن تجربة المسافر لا ترتبط بالمواقع السياحية والفنادق وحدها، بل تشمل مختلف مراحل رحلته، بدءا من المطارات والمعابر البرية والموانئ، وصولا إلى الخدمات والأسواق الحرة، التي تسهم مجتمعة في تشكيل الانطباع عن مستوى الخدمات في الوجهة السياحية.

وتبرز في هذا السياق قيمة الخبرات المتراكمة في إدارة المؤسسات، إذ لا تقاس المسيرة المهنية بعدد السنوات التي يقضيها المسؤول في موقعه فحسب، وإنما بما يتركه من خبرات وأنظمة عمل وعلاقات مهنية، وبما يسهم به في تعزيز قدرة المؤسسة على مواصلة التطور بعد مغادرته منصبه.

ويكتسب توقيت التكريم دلالة إضافية، إذ جاء بعد انتهاء مهمة المجالي التنفيذية في شركة الأسواق الحرة الأردنية خلال آذار 2026، بما يؤكد أن التقدير المهني يرتبط بما تحقق خلال سنوات العمل وبالأثر الذي يبقى بعد انتهاء المسؤولية المباشرة.

وتطرح هذه التجربة أهمية الاستفادة من الكفاءات الأردنية التي راكمت خبرات إقليمية ودولية، وعدم اقتصار العلاقة بينها وبين المؤسسات على فترة توليها المناصب التنفيذية، بل الاستفادة منها في مجالات الاستشارات والتدريب ونقل المعرفة وتأهيل القيادات الجديدة، بما يحافظ على الذاكرة المؤسسية ويدعم استدامة النجاح.

كما يمثل مؤتمر «ميدفا» منصة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات ومتابعة التحولات في أنماط السفر والتسوق وسلوك المستهلكين، وهو ما يعزز أهمية استمرار الحضور الأردني في التجمعات المهنية الدولية، وتحويل العلاقات والخبرات المتراكمة إلى فرص تعاون وتطوير واستثمار تخدم قطاع السياحة والخدمات المرتبطة به.

وفي الرباط، جاء التكريم باسم المهندس هيثم المجالي تقديرا لمسيرة مهنية أردنية، لكنه يحمل في الوقت ذاته رسالة أوسع حول قيمة الخبرة الوطنية وأهمية الاستثمار في الإنسان والمؤسسات، فمغادرة المنصب لا تعني انتهاء أثر الإنجاز، والنجاح الحقيقي هو ما تستطيع المؤسسات الحفاظ عليه والبناء عليه ومواصلته.