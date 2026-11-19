خبرني - حقّق الطالب جميل عبدالله من كلية تكنولوجيا المعلومات المركز الأول في مسابقة CyCTF، التي نظّمتها شركة Cyshield ضمن فعاليات مؤتمر القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2026 في جمهورية مصر العربية.

وجاء هذا الإنجاز بعد منافسة قوية شهدت مشاركة 368 فريقًا ضمّت 1048 متنافسًا في التصفيات، قبل وصول أقوى 10 فرق إلى النهائيات والتي أقيمت في القاهرة، حيث تمكّن جميل وفريقه من تحقيق المركز الأول، متفوقًا في واحدة من أبرز المنافسات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، والتي تختبر قدرات المشاركين ومهاراتهم في اكتشاف الثغرات الأمنية وتحليل التحديات الرقمية والتعامل مع سيناريوهات الهجمات السيبرانية.

ويعكس هذا الفوز المستوى المتقدم الذي يتمتع به طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات، وقدرتهم على توظيف معارفهم ومهاراتهم التقنية في منافسات متخصصة تتطلب التفكير التحليلي والإبداع والسرعة في إيجاد الحلول، كما يؤكد حضور الكفاءات الأردنية وقدرتها على تحقيق نتائج متقدمة في المحافل التقنية والإقليمية والدولية.

وتواصل جامعة العلوم التطبيقية الخاصة اعتزازها بإنجازات طلبتها وتميّزهم، وحرصها على دعم مواهبهم وتطوير قدراتهم، بما يعزز حضورهم في المجالات التكنولوجية الحديثة ويرفع اسم الجامعة والأردن في مختلف المحافل.

فخرٌ جديد للتطبيقية، وإنجازٌ أردني نعتز به.. ألف مبارك لجميل هذا المركز المستحق.