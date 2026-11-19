خبرني - فازت مؤسسة عرين الأسد لخدمات التنظيف، المملوكة لرجل الأعمال سامي عبد المجيد نصرالله، بعطاء شراء خدمات النظافة لوزارة العدل والمحاكم التابعة لها للعامين 2026 و2027، بقيمة إجمالية بلغت 1,588,200 دينار، شاملة الضريبة العامة على المبيعات.

وبحسب أمر الشراء الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 13 أيلول 2026، تحت الرقم (2026001548-001)، واستنادا إلى قرار لجنة الشراء المركزية، تمت إحالة العطاء رقم (2026001703-02) الخاص بشراء خدمات النظافة إلى المؤسسة.

ومن المقرر أن تبدأ المؤسسة بتنفيذ الخدمات اعتبارا من الأول من كانون الأول 2026، في مختلف أقاليم المملكة، وفقا للمواصفات والشروط المعتمدة في الإحالة.

ويأتي فوز المؤسسة بالعطاء ضمن حضورها في سوق الخدمات الأردني ومنافستها على العطاءات الحكومية، فيما يُعد هذا العقد من أبرز محطاتها في قطاع خدمات التنظيف.