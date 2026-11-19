خبرني - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اتصالا هاتفيا مع سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة.



وبحث الصفدي والأمير فيصل التطورات الإقليمية، والجهود المشتركة المستهدفة استعادة الهدوء وخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأكد الصفدي إدانة الأردن هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية، وتضامن الأردن المطلق مع السعودية ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.