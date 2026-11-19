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الاردن .. موظفون حكوميون إلى التقاعد (اسماء)
الاردن .. موظفون حكوميون إلى التقاعد (اسماء)
19 نوفمبر 2026
18:42
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خبرني - صدرت في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على إحالة عدد من موظفي الحكومة إلى التقاعد وإنهاء خدمات آخرين.
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