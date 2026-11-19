خبرني - تعرّض الفنان العراقي ماجد المهندس لوعكة صحية، نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث يرقد حالياً في العناية المركزة، ما دفع إدارة أعماله لتعليق جميع أنشطته الفنية حتى إشعار آخر.



وقالت شركة روتانا، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام": "قدر الله وما شاء فعل.. تعرّض الفنان ماجد المهندس لوعكة صحية، نُقل على إثرها إلى المستشفى، وهو حالياً في العناية المركزة، ما استدعى إدارة أعماله إلى إيقاف جميع أنشطته الفنية حتى إشعار آخر، ومن بينها تأجيل حفليه اللذين كان من المقرر أن يحييهما في بغداد، يومي 20 و21 نوفمبر الجاري".