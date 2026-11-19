خبرني - وقعت شركة تطوير العقبة اتفاقية تأجير أراضٍ مع شركة الأمونيا الخضراء الأردنية للصناعات الكيميائية، بهدف توفير البيئة الاستثمارية الملائمة لتطوير مشاريع صناعية خضراء في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ودعم الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين المجالي، ورئيس مجلس إدارة شركة الأردن للأمونيا الخضراء الدكتور وائل سليمان، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ونائبة رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتورة مارلينا كرون.

وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود الوطنية لدعم وتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والصناعات المرتبطة به، وبما ينسجم مع استراتيجية المملكة للتحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز مكانة العقبة مركزا إقليميا للاستثمارات والصناعات الخضراء.

ومن المتوقع أن تمثل الاتفاقية خطوة مهمة لتمكين الشركة من المضي في تطوير مشاريعها الاستثمارية في مجال الأمونيا الخضراء، والاستفادة من المزايا التي توفرها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بما في ذلك موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية ومقوماتها اللوجستية والصناعية.