خبرني - في تجربة تعكس تطور أساليب التعامل مع ضحايا الجرائم الإلكترونية، اختارت شرطة دبي نقل مقابلات الأطفال الذين يتعرضون لهذه الجرائم من أجواء مراكز الشرطة إلى فنادق من فئتي 5 و7 نجوم.

وكشف إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشرطة دبي، عن هذه الآلية خلال القمة الشرطية العالمية 2026، موضحًا أن التعامل مع الأطفال يتطلب إجراءات مختلفة تراعي أعمارهم وحالتهم النفسية، وتمنحهم الشعور بالأمان قبل محاولة جمع المعلومات المتعلقة بالواقعة.

ولا تتوقف التجربة عند تغيير مكان المقابلة، بل تشمل الاستعانة بمحققات متخصصات ومؤهلات، واستخدام الرسم والألعاب والمحاكاة لمساعدة الطفل على التعبير واستعادة تفاصيل ما حدث، في نموذج يضع حماية الضحية في صدارة الإجراءات الأمنية.

لماذا الفنادق بدلًا من مراكز الشرطة؟

قد تمثل زيارة مركز الشرطة تجربة مقلقة للطفل، خصوصًا إذا كان قد تعرض بالفعل لموقف مؤذٍ أو تهديد عبر الإنترنت. فالمكان الرسمي، والزي الشرطي، وطبيعة الأسئلة قد تزيد شعوره بالخوف أو تجعله أقل قدرة على الحديث بحرية.

ومن هنا، تعتمد شرطة دبي على إجراء مقابلات الأطفال الضحايا في فنادق راقية، بينها فنادق من فئتي خمس وسبع نجوم، والهدف هو إبعاد الطفل عن الأجواء التي قد ترتبط في ذهنه بالخطر أو العقاب، وتوفير مساحة أكثر هدوءًا تساعده على التواصل مع المحققين.

وتعكس هذه الخطوة فهمًا لأهمية البيئة المحيطة في التعامل مع الأطفال، إذ لا يتعلق الأمر بالحصول على إفادة فحسب، بل بكيفية الوصول إليها من دون زيادة التوتر الذي قد يعانيه الطفل بعد الواقعة.

كما تندرج المقابلات ضمن إجراءات تتسم بالخصوصية والسرية، نظرًا إلى حساسية المعلومات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية التي تستهدف القاصرين.

الرسم والألعاب بدلًا من الأسئلة المباشرة

لا يستطيع جميع الأطفال التعبير بالكلمات عن التجارب التي مروا بها، وقد يجد بعضهم صعوبة في ترتيب الأحداث أو وصف تفاصيلها، خاصة إذا ارتبطت الواقعة بالخوف أو الإحراج أو التهديد.

لذلك، تستعين المحققات المتخصصات بوسائل تفاعلية تتناسب مع عمر الطفل وقدرته على التواصل، من بينها الرسم والألعاب ومحاكاة المواقف. وتساعد هذه الأساليب على فتح مساحة للتعبير، بحيث لا تقتصر المقابلة على توجيه الأسئلة وانتظار إجابات مباشرة.

وقد يتيح الرسم للطفل التعبير عن مشهد أو شخص أو موقف يصعب عليه وصفه، فيما تساعد المحاكاة على توضيح تسلسل بعض الأحداث، وتمنح الألعاب المقابلة طابعًا أقل رسمية وتوترًا.

لكن هذه الوسائل ليست مجرد أدوات للترفيه أو تشتيت الانتباه؛ بل تستخدمها كوادر مؤهلة ضمن أساليب لجمع المعلومات تراعي الخصائص العمرية والنفسية للأطفال، مع الحرص على عدم الضغط عليهم أو دفعهم إلى تقديم إجابات لا يتذكرونها.

لماذا تتولى محققات متخصصات مقابلة الأطفال؟

تُسند شرطة دبي مقابلات الأطفال إلى عناصر نسائية مؤهلة وحاصلة على تدريب واعتماد متخصصين في التعامل مع هذه الفئة، بدلًا من إجراء المقابلات بحضور أفراد يرتدون الزي الشرطي.

ووجود محققات متخصصات، من دون حضور ضباط بالزي الرسمي خلال المقابلة، يساعد على توفير أجواء أكثر ملاءمة للطفل، ويقلل من رهبة التعامل مع المؤسسة الأمنية.

وتتطلب هذه المهمة مهارات تتجاوز المعرفة بالإجراءات الجنائية؛ إذ تحتاج المحققة إلى فهم طبيعة التواصل مع الأطفال، واختيار الأسئلة المناسبة لأعمارهم، والانتباه إلى ردود أفعالهم، ومنحهم الوقت الكافي للتعبير عن أنفسهم.

كما أن التعامل مع هذه القضايا يستلزم الحفاظ على سرية المعلومات واحترام خصوصية الطفل وأسرته، وعدم تحويل المقابلة إلى تجربة إضافية تزيد من شعوره بالخوف أو الإحراج.

حماية الطفل من صدمة إضافية

تقوم الفكرة الأساسية وراء هذا الأسلوب على تجنب تعريض الطفل لتجربة نفسية مؤلمة مرة أخرى أثناء جمع المعلومات عن الواقعة. فالطفل الذي تعرض لابتزاز أو تهديد أو اعتداء عبر الإنترنت قد يحتاج إلى وقت حتى يشعر بالثقة ويستطيع الحديث عما حدث.

ولهذا، لا تعتمد المقابلة على سرعة الحصول على الإجابات، بل على تهيئة الظروف التي تسمح للطفل بالتواصل وفق قدرته واستعداده. ويشمل ذلك اختيار المكان المناسب، والاستعانة بمتخصصات، واستخدام وسائل تفاعلية، والتعامل مع المعلومات بسرية.

وتحرص شرطة دبي على تسريع الإجراءات القانونية في هذه القضايا، بهدف تقليل فترات الانتظار التي قد تتحملها الأسر والضحايا. ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة في الجرائم الإلكترونية، التي قد تظل آثارها ممتدة عبر الإنترنت حتى بعد انتهاء الواقعة الأصلية.

ومن الضروري كذلك أن تتكامل المقابلة الأمنية مع الدعم النفسي والاجتماعي عند الحاجة، حتى لا يقتصر التعامل مع الطفل على جمع الإفادة والإجراءات القانونية، بل يمتد إلى مساعدته على تجاوز آثار التجربة.

ما الجرائم التي تستهدف الأطفال عبر الإنترنت؟

تتنوع المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال في البيئة الرقمية، ولا تقتصر على نوع واحد من الجرائم. ومن أبرز الأنماط التي تستدعي انتباه الأسر والجهات المختصة: الابتزاز الإلكتروني، والتهديد، والاستدراج عبر منصات التواصل والألعاب، والتحرش والاستغلال، وسرقة الحسابات أو إساءة استخدام الصور والبيانات الشخصية.

وتختلف طبيعة كل واقعة عن الأخرى؛ فقد يبدأ التواصل برسالة أو طلب صداقة، ثم يتطور إلى محاولة الحصول على معلومات شخصية أو صور، أو ممارسة ضغوط على الطفل لإجباره على تنفيذ طلبات معينة. وفي حالات أخرى، قد يستغل الجناة الألعاب الإلكترونية أو الحسابات الوهمية للوصول إلى الأطفال وبناء علاقة ثقة معهم.

التوعية تبدأ من المنزل والمدرسة

لا تقتصر استراتيجية شرطة دبي على التعامل مع الجرائم بعد وقوعها، بل تمتد إلى رفع وعي الأطفال والأسر بالمخاطر الرقمية وطرق الوقاية منها.

وتنظم الشرطة حملات توعوية في المناطق السكنية وبرامج داخل المدارس، بهدف تعريف الأطفال والآباء بالأساليب الجديدة التي قد يستخدمها الجناة عبر الإنترنت، ومساعدتهم على اكتشاف العلامات التي تستدعي الانتباه والتدخل.

وتتعاون شرطة دبي مع شركات طيران لنشر رسائل توعوية بشأن السلامة الرقمية بين المسافرين إلى دبي، مستفيدة من مكانة الإمارات مركزًا عالميًا لحركة السفر والطيران، بما يوسع نطاق وصول الرسائل الوقائية إلى شرائح مختلفة من الجمهور.

وفي السياق نفسه، أنشأت شرطة دبي منصة «E-Crime Hub» التوعوية، التي تستهدف مساعدة الأطفال وأولياء الأمور على فهم التهديدات الإلكترونية المتجددة والتعرف إلى سبل حماية أنفسهم في البيئة الرقمية.

وتعتمد الوقاية داخل الأسرة على بناء علاقة تسمح للطفل بإخبار والديه عن أي تواصل مريب أو تهديد يتعرض له، من دون الخوف من اللوم أو العقاب. كما يحتاج الوالدان إلى متابعة طبيعة استخدام الأبناء للإنترنت والألعاب والمنصات الرقمية، وتوعيتهم بعدم مشاركة الصور والبيانات الشخصية مع الغرباء.

من الاستجابة إلى اكتشاف الجرائم

ودور الشرطة لا ينبغي أن يقتصر على استقبال البلاغات، بل يمتد إلى محاولة اكتشاف الوقائع التي لم يتقدم ضحاياها بالإبلاغ عنها، سواء بسبب عدم معرفة آليات تقديم البلاغ أو التردد في طلب المساعدة.

ولذلك التواصل المباشر مع الأسر وأفراد المجتمع قد يكشف عن حالات لم تكن معلنة، إذ يمكن أن يبدأ الأمر بطلب استشارة أو مساعدة من أحد أولياء الأمور، ثم تكشف المتابعة عن واقعة تستدعي التدخل القانوني.

ويجب متابعة التطورات على منصات التواصل الاجتماعي وحركة البيانات على الإنترنت، والاستعانة بالخبراء لرصد الأنماط الجديدة للجرائم الإلكترونية واستشراف أساليبها، بما يساعد على تطوير إجراءات الحماية والبرامج التوعوية.

وتكشف تجربة مقابلات الأطفال في الفنادق عن جانب مهم من تطور العمل الشرطي في دبي؛ إذ تجمع بين التخصص الأمني ومراعاة الحالة النفسية للضحايا، وتؤكد أن حماية الطفل لا تبدأ فقط بملاحقة الجاني، بل أيضًا بتوفير بيئة آمنة تتيح له طلب المساعدة والتحدث عما تعرض له من دون خوف.