خبرني - استثمر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك نحو مليار دولار في مجموعة "سكاي دانس"، التي تملك استوديوهات "باراماونت" و"وارنر براذرز" وشبكتي "سي إن إن" و"سي بي إس نيوز"، بحسب موقع "سيمافور". وأكد ديفيد إليسون، الرئيس التنفيذي لـ"سكاي دانس"، دخول ماسك إلى المجموعة خلال قمة "ديل بوك" في نيويورك، الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ولم يحدد إليسون قيمة الاستثمار. ووصف إليسون التعاون مع ماسك في المستقبل بأنه "امتياز"، لكنه قال إن المجموعة لا تعمل معه حاليا على مشروع مشترك.

وجاء تصريحه ردا على سؤال عما إذا كان الاستثمار يمهد لشراكة مع "ستارلينك"، التي تعد خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية التابعة لـ"سبيس إكس". وتتجاوز أهمية الصفقة دخول مستثمر شهير إلى هوليود، إذ تفتح احتمال تعاون بين مجموعة تنتج الأفلام والمسلسلات وتملك حقوق بث رياضية، وشركة توفر الاتصال الذي يمكن أن تصل عبره هذه المواد إلى المشاهدين.

ماذا يشتري المليار؟

جاء استثمار ماسك بعد إتمام استحواذ "باراماونت سكاي دانس" على "وارنر براذرز ديسكفري" في 6 أكتوبر/تشرين الأول، وأظهرت إفصاحات المجموعة في 9 نوفمبر/تشرين الثاني أن إجمالي ديونها بلغ 87 مليار دولار بعد إغلاق الصفقة وعمليات التمويل المرتبطة بها، مقابل نحو 10 مليارات دولار من النقد.

وتستهدف الإدارة وفورات سنوية لا تقل عن 6 مليارات دولار عند اكتمال إجراءات الدمج خلال 3 سنوات، ووضعت خفض الدين إلى جانب نمو الأعمال ضمن أولوياتها. ويوفر استثمار ماسك تمويلا إضافيا للمجموعة، لكن أثره على عبء الدين يظل مرتبطا بكيفية استخدام الأموال.

وتبقى صلاحيات ماسك داخل المجموعة أقل وضوحا من قيمة الاستثمار المتداولة، خاصة أن إليسون لم يكشف في القمة عن نسبة حصته أو فئة أسهمه أو حقوق التصويت المرتبطة بها، ولم يعلن منحه مقعدا في مجلس الإدارة. وتظهر إفصاحات الشركة أن عائلة إليسون بقيت صاحبة السيطرة التصويتية بعد الاستحواذ، مع امتلاكها 35% من إجمالي الأسهم من الفئتين المصوتة وغير المصوتة.

وقد استثمر لاري إليسون، مؤسس "أوراكل" ووالد ديفيد إليسون، في "تسلا" وشغل عضوية مجلس إدارتها، ثم ساهم بمليار دولار في صفقة استحواذ ماسك على "تويتر" عام 2022، كما قدم ضمانا شخصيا لأكثر من 40 مليار دولار من التمويل بالأسهم اللازمة للاستحواذ على "وارنر براذرز ديسكفري". وتفسر هذه الصلات كيف وجد ماسك طريقه إلى المجموعة، في حين يبقى شكل التعاون التجاري، رهنا باتفاقات منفصلة.

هل تصل أفلام هوليود إلى جمهور "ستارلينك"؟

طرح جون مالون، الرئيس الفخري السابق لـ"وارنر براذرز ديسكفري"، تصورا أوسع في أكتوبر/تشرين الأول. وتوقع أن تبرم "سبيس إكس" اتفاقا مع "سكاي دانس" لتوزيع المحتوى عالميا، يصاحبه استثمار قدره ما بين 8 و10 مليارات دولار. وعندما طرح احتمال التعاون مع "ستارلينك" على إليسون بعد نحو شهر، رحب بالفكرة من حيث المبدأ من دون إعلان اتفاق أو مشروع قائم.

وقد يأخذ التعاون، إذا اتفق الطرفان، صورة باقة تجمع اشتراك الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية مع إحدى خدمتي البث أو كلتيهما، أو اتفاق لتوزيع محتوى مختار عبر شركاء "ستارلينك".

وتوفر تجربة "يونايتد إيرلاينز" مثالا على استخدام الشبكة لإتاحة البث للمسافرين على متن الطائرات، ويعتمد نطاق الخدمة على حقوق عرض الأفلام والمسلسلات والمباريات في كل سوق، وعلى طريقة تسعير الباقة وتقاسم عائداتها.

وقد أعلنت "سكاي دانس" بالفعل إطلاق باقة مشتركة لـ"باراماونت بلس" و"إتش بي أو ماكس" مطلع 2027، تمهيدا لتوحيد خدمتي البث. وأعلنت المجموعة أيضا في 18 نوفمبر/تشرين الثاني خطة لدمج وحدتي الإنتاج التلفزيوني في "وارنر براذرز" و"باراماونت"، على أن تكتمل مطلع العام المقبل.

وينتمي القراران إلى خطة دمج الشركتين، ولم تربطهما الإدارة باستثمار ماسك، لكن توحيد خدمات البث قد يجعل التفاوض مستقبلا على توزيع باقة واحدة أسهل من التفاوض على خدمتين منفصلتين.

ظهور عابر على الشاشة و"أوديسة" بالذكاء الاصطناعي

قبل دخوله "سكاي دانس" مستثمرا، كان حضور ماسك في هوليود يرتبط في جانب منه بعلاقاته الشخصية وظهوره العابر على الشاشة. فقد ظهر بشخصيته إلى جانب روبرت داوني جونيور في "آيرون مان 2" عام 2010، وتزوج الممثلة البريطانية تالولا رايلي مرتين، وارتبط لاحقا بالممثلة الأمريكية آمبر هيرد.

واتخذ اهتمامه العلني بصناعة الأفلام شكلا مختلفا في 2026، حين انتقل من التعليق على فيلم لكريستوفر نولان إلى إعلان مشروع سينمائي بأداة تملكها شركته.

وبدأ السجال في مايو/أيار، حين انتقد ماسك اختيار لوبيتا نيونغو لدور هيلين طروادة في "الأوديسة"، وكتب أن نولان "يريد الجوائز"، وقال إن أداة "غروك إيماغين" ستنتج قبل نهاية العام فيلما طويلا عن ملحمة هوميروس، وصفه بأنه سيكون دقيقا من الناحية التاريخية وأمينا للنص.

ونشر حساب الأداة الحلقة الأولى من سلسلة مستوحاة من الملحمة، بالتعاون مع "وندر ستوديوز" والمخرج ديف ووكر. واستغرقت الحلقة نحو 7 دقائق، بينما كان إعلان ماسك يتحدث عن فيلم طويل.

وأبدى إليسون في القمة كذلك اهتماما باستخدام الذكاء الاصطناعي لتجريب المشاهد وإعادة تصورها قبل طرح الفيلم.

وثائقي "ماسك" واستقلال غرف الأخبار

وتواجه المجموعة سؤالا مباشرا عن علاقتها بالمساهم الجديد بينما تستعد منصة "إتش بي أو ماكس" لعرض وثائقي "ماسك"، الذي أخرجه أليكس غيبني وعرض للمرة الأولى في مهرجان فينسيا في سبتمبر/أيلول. وكان ماسك قد هاجم الفيلم وهدد باتخاذ إجراء قانوني، في حين أكد إليسون أن المنصة ستفي باتفاقها مع شركة "إيه 24" لعرضه مطلع 2027.

وقال إليسون إن "سي إن إن" و"سي بي إس نيوز" تواصلان العمل وفق ترتيباتهما الحالية، وطرح احتمال تبادل بعض المواد الإخبارية مستقبلا.

ويخضع ملف الاستقلال التحريري أيضا لتسوية وافقت عليها المحكمة عقب دعوى رفعتها 12 ولاية أمريكية، تنص على إنشاء مجلس معني بحماية استقلال التحرير في الشبكتين، وتعيين مراقب مستقل لامتثال المجموعة لشروطها.

وتتحدد آفاق العلاقة بين ماسك والكيان الجديد بما تكشفه المجموعة لاحقا عن حقوقه داخلها، وبما إذا كانت ستوقع اتفاق توزيع مع "ستارلينك" أو تختبر أدواتها، ومنها "غروك" في الإنتاج.