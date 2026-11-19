خبرني - شهد اليوم حدثا تاريخيا خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث أصبح الإيراني علي رضا بيرانفاند أول حارس مرمى في التاريخ يتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا.

ونجح علي رضا بيرانفاند أسطورة المنتخب الإيراني في التفوق على منافسيه السعوديين فراس البريكان وسالم الدوسري، ليحصد الجائزة الأرفع على مسرح أكسرا كينغ باور، في "بانكوك 2026"، الذي استضاف النسخة الثلاثين من الحفل.

وكان بيرانفاند قد ترشح للجائزة للمرة الثانية، بعد ترشحه الأول عام 2019، ليصبح ثاني حارس مرمى يترشح لها بعد السعودي محمد الدعيع عام 1996، كما بات خامس لاعب من إيران يفوز بها، بعد خوداداد عزيزي عام 1996، وعلي دائي عام 1999، ومهدي مهدافيكيا عام 2003، وعلي كريمي عام 2004.

وتألق حارس المرمى البالغ من العمر 34 عاما، على أكبر المسارح خلال كأس العالم 2026، حيث تصدى لـ15 كرة، في الوقت الذي أخفق فيه منتخب بلاده في التأهل من دور المجموعات بفارق الأهداف، في نهاية مؤلمة.

وعلى صعيد الأندية، كان علي رضا بيرانفاند الذي يبلغ طوله 1.95 متر حاضرا في جميع مباريات نادي تراكتور ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026. وفي عودته إلى البطولة للمرة الأولى منذ عام 2021، حافظ بيرانفاند على نظافة شباكه في خمس مباريات من أصل تسع، ليساعد الذئاب الحمر على بلوغ دور الـ16 ومعادلة أفضل إنجاز لهم في تاريخ البطولة.

أما على الصعيد المحلي، فلم يغب سوى عن ثلاث مباريات، بعدما أنهى تراكتور الدوري في المركز الثاني، ليضمن التأهل المباشر إلى دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الثاني على التوالي.

وينحدر علي رضا بيرانفاند من قرية سراب ياس، وقد غادر منزل عائلته في سن الثانية عشرة متوجها إلى طهران سعيا لتحقيق أحلامه في كرة القدم. وعمل بدوام جزئي بالتزامن مع مشاركته في اختبارات الأندية، قبل أن ينضم في نهاية المطاف إلى أكاديمية نادي نفط طهران، ويتدرج في صفوفه حتى خاض ظهوره الأول عام 2011.

وبعد أن رسخ مكانته، أُطلق عليه لقب "جدار فارس"، ومضى بيرانفاند للعب مع نادي بيرسيبوليس، قبل الانتقال إلى رويال أنتويرب البلجيكي، إلى جانب خوض تجربة إعارة مع نادي بوافيستا البرتغالي، ثم عاد إلى بلاده عام 2022 للانضمام مجدداً إلى بيرسيبوليس، قبل انتقاله إلى تراكتور عام 2024. وخلال مسيرته، حصد سبعة ألقاب في الدوري الإيراني، ولقبين في كأس حاذفي، وأربعة ألقاب في كأس السوبر الإيراني، إلى جانب حصوله على الميدالية الفضية في دوري أبطال آسيا 2018.

وخاض علي رضا بيرانفاند مع منتخب إيران، مباراته الدولية الأولى عام 2015، وتولى حراسة المرمى في جميع النسخ الثلاث من كأس العالم وكأس آسيا التي شارك فيها المنتخب. ويشتهر الحارس بدقة رمياته الطويلة، وسرعة ردود فعله، ورباطة جأشه، وقد حافظ على نظافة شباكه في 39 مباراة من أصل 90 مشاركة مع منتخب إيران، ليصبح أكثر حراس المرمى مشاركةً في تاريخ المنتخب.