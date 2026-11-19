خبرني - أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز أن بلادها والولايات المتحدة اتفقتا على استئناف التعاون العسكري التقني بينهما.

وقالت رودريغيز، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث في قصر ميرافلوريس الرئاسي في كاراكاس، إن التعاون يشمل تدريب أفراد القوات المسلحة للجنود الفنزيليين وتعزيز التجهيز اللوجستي والتقني للجيش والوصول إلى تقنيات جديدة.

وخلال اللقاء، جرى توقيع وثيقة للتعاون العسكري بين البلدين. من جانبه، قال هيغسيث إن واشنطن تأمل في استعادة العلاقات العريقة مع كاراكاس والتصدي المشترك للإرهابيين والجماعات الإجرامية التي تمثل تهديدا للبلدين.

وأضافت رودريغيز أن "استئناف العلاقات في مجال التعاون العسكري التقني" يمثل أهمية خاصة، مشيرة إلى أن إتاحة المجال مجددا لتعزيز تدريب القوات الوطنية البوليفارية ودعم تجهيزها العملياتي سيعود بفائدة كبيرة على العسكريين.

وأوضحت أن التعاون يستأنف بعد فترة من الخلافات العميقة بين البلدين، واصفة اللقاء بأنه خطوة مهمة في العلاقات الثنائية، ومعربة عن أملها في الارتقاء بالتعاون إلى أعلى مستوى ممكن.

وذكرت أن التعاون العسكري التقني ينبغي أن يساعد البلدين على مواجهة التهديدات المشتركة وأن يخدم حفظ السلام والأمن في المنطقة، لافتة إلى أن الاتفاقات تشمل أيضا تعزيز قدرات القوات المسلحة الفنزويلية.

وأشارت رودريغيز إلى الاتفاق "التاريخي" في مجال النفط بين فنزويلا والولايات المتحدة، مؤكدة ضرورة أن يحقق منفعة متبادلة للشعبين وأن يسهم في استقرار سوق الطاقة الدولية، وقالت إن هذا الملف بحثته أيضا مع الوفد الأمريكي.

في وقت سابق، وصل هيغسيث إلى كاراكاس في زيارة عمل، حيث استقبلته رودريغيز في قصر ميرافلوريس الرئاسي.