خبرني - مددت محكمة إسرائيلية، اعتقال الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، لمدة ستة أشهر إضافية دون توجيه أي تهم إليه، رغم المخاوف الحقوقية بشأن تدهور حالته الصحية وظروف احتجازه.

وبحسب إفادة محامي مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة الدكتور حسام أبو صفية، قررت المحكمة الإسرائيلية في بئر السبع اليوم تمديد اعتقاله لمدة ستة أشهر إضافية، دون توجيه أي تهمة إليه، رغم مرور ما يقارب عامين على اعتقاله في 27 ديسمبر 2024.

وأوضح المحامي ناصر عودة، أن المحكمة اكتفت بالرد على طلب الدفاع بأن الإفراج عن الدكتور حسام في الوقت الحالي "يشكل خطرا على إسرائيل"، ورفضت الإفراج عنه، دون إعطاء الاعتبار اللازم لظروف احتجازه القاسية وحرمانه من الرعاية الطبية والعلاج اللازمين.

وتساءل الدكتور حسام عن سبب تجديد أمر اعتقاله مرة أخرى، مؤكدا أنه يعاقب على أداء رسالته الإنسانية وواجبه المهني كطبيب داخل مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة.

كما عبر عن اشتياقه الشديد لعائلته، متسائلا عن سبب اضطراره للبقاء بعيدا عنها لستة أشهر أخرى، بعد كل هذه المدة من الاعتقال والمعاناة.

من جانبها أعلنت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل"، في بيان، أن محكمة في مدينة بئر السبع قررت تمديد اعتقال أبو صفية، بعد نحو عامين على اعتقاله في ديسمبر 2024.

ووفقا لمنظمات حقوقية "يقبع في السجون الإسرائيلية نحو 9350 أسيرا فلسطينيا، بينهم 350 طفلا و90 أسيرة، وسط تعرضهم للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي، وهي انتهاكات أدت إلى مقتل العشرات".