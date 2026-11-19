خبرني - كشفت شهادة أحد شهود العيان تفاصيل جديدة في جريمة قتل الطفلة المصرية فريدة مصطفى نصار البالغة 10 سنوات.

وروى سائق توك توك اللحظات التي سبقت انكشاف الجريمة، والاعتراف الذي أدلى به والد الطفلة أمامه.

وقال رجب الغزالي، سائق التوك توك، إنه كان يستقل مركبته برفقة أحد أبناء القرية عقب انتشار خبر اختفاء فريدة، مساء اليوم السابق، قبل أن يتلقى اتصالًا من والدها يخبره خلاله بأنه يعرف مكان ابنته، وأنه موجود في منطقة "إسماعيل بركة".

وأضاف أنه توجه برفقة مرافقه إلى الموقع، لكنهما لم يعثرا على الأب، فاتصل به مجددًا، فأبلغه بأنه انتقل إلى "طريق الجزائر" ناحية طريق القاصد. وتوجه السائق بمفرده إلى المكان، بينما عاد مرافقه إلى القرية.

اعتراف الأب أمام سائق التوك توك

وبحسب رواية السائق، فوجئ فور لقائه بالأب باعترافه قائلًا: "أنا رميت بنتي في المية بإيديا"، ما أصابه بالصدمة، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتلقي القبض على المتهم.

وتعود الواقعة إلى الأحد 15 نوفمبر الجاري، عندما اختفت فريدة، تلميذة الصف الخامس الابتدائي، بعد خروجها من منزل أسرتها بقرية كفر طنبدي، لتبدأ رحلة بحث استمرت 3 أيام، تخللتها استغاثات من الأهالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع تكثيف التحريات الأمنية، فجّر رجال المباحث مفاجأة صادمة هزت أرجاء القرية؛ إذ كشفت التحريات أن والد الطفلة هو آخر من شوهد برفقتها، وأنه اصطحبها إلى ترعة القرية ودفعها عمدًا في المياه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة غرقًا، قبل أن يلقي رجال الشرطة القبض عليه ويقر تفصيليًا بارتكاب الجريمة، مبررًا فعلته بتكرار شكوى الأهالي والجيران من نجلته واتهامها بالسرقة الدائمة، ما تسبب له في حرج مستمر دفعه للتخلص منها.

وأشارت المعلومات إلى أن المتهم أقر بارتكاب الجريمة، فيما تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الطفلة، لتنتهي عمليات البحث بكشف ملابسات الواقعة التي أثارت حالة من الحزن بين أهالي القرية.