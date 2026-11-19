تواجه امرأتان في اليونان تهمة التبني غير القانوني بعدما كشفت تحقيقات الشرطة أن إحداهما باعت رضيعها للأخرى مقابل مبلغ مالي استخدمته لشراء سيارة.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية (إي آر تي) عن شرطة شبه جزيرة بيلوبونيز غربي اليونان أن أما تبلغ 40 عاما يعتقد أنها باعت طفلها مطلع العام لامرأة أخرى تبلغ 32 عاما من منطقة أسبوبرجوس غربي أثينا.

وأفادت التقارير بأن الأم حصلت على 3500 يورو اشترت بها سيارة، في حين يتلقى الطفل، الذي ولد في يناير الماضي بمنطقة باترا شمال غربي بيلوبونيز، رعاية مؤقتة في مستشفى بمدينة بيرجوس جنوبي البلاد.

وأشارت "إي آر تي" إلى أن المشتبه بهما تواجهان تهمة ارتكاب جنحة.