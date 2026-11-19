خبرني - أعلنت الحكومة الصومالية، الخميس، طرد السفير الإماراتي لدى مقديشو، أحمد جمعة الرميثي، وإمهاله 72 ساعة لمغادرة البلاد، واستدعاء سفيرها لدى أبوظبي للتشاور، في خطوة تعكس تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين على خلفية اتهامات صومالية للإمارات بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

ويأتي القرار بعد خطاب متلفز ألقاه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الثلاثاء، اتهم فيه الإمارات بالعمل على إضعاف الحكومة الفيدرالية وتأجيج الانقسامات الداخلية، من خلال تقديم الدعم السياسي والمالي لإدارات محلية، وإنشاء قواعد عسكرية وتشكيلات أمنية خارج سلطة الحكومة المركزية.

وكانت وزارة الخارجية الصومالية قد أكدت، الأربعاء، رفضها أي ترتيبات أمنية أو اتفاقيات تتجاوز الحكومة الفيدرالية، مطالبة أبوظبي بإدارة علاقاتها مع الصومال عبر المؤسسات الرسمية في مقديشو حصراً.

وفي المقابل، انتقد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، تصريحات الرئيس الصومالي، معتبراً أنها تعكس حسابات سياسية وشخصية، ومؤكداً أن علاقات الإمارات بالشعب الصومالي أعمق من الخلافات السياسية بين البلدين.

وكانت مقديشو قد ألغت في يناير/كانون الثاني الماضي جميع اتفاقياتها مع الإمارات، بما فيها اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي والاقتصادي، متهمة أبوظبي بانتهاك سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

خطاب تصعيدي ورسائل حادة إلى أبو ظبي

رغم استحضاره العلاقات التاريخية التي جمعت بين الإمارات والصومال في السابق، انتقد شيخ محمود في خطابه الاتفاقيات التي أبرمتها أبوظبي مع إدارات محلية في الصومال، بشأن موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو، معتبراً أن ذلك يتجاوز صلاحيات الحكومة المركزية ويمسّ السيادة الصومالية.

كما اتهم أبو ظبي بالامتناع عن إدانة اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي الذي أعلن نفسه دولة مستقلة من جانب واحد.

واتهم الإمارات كذلك باستخدام ميناء بربرة ممراً لنقل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عيدروس الزبيدي، في يناير/كانون الثاني الماضي، من دون موافقة مقديشو، وذلك وفقا لرواية الرئيس الصومالي بطبيعة الحال.

وجدّد شيخ محمود التأكيد على قرار حكومته إلغاء جميع الاتفاقيات مع الإمارات، بما فيها تلك التي أُبرمت في المجالات الأمنية والدفاعية والاقتصادية، وإغلاق المجال الجوي أمام طائراتها العسكرية وطائرات الشحن، معتبراً هذه الإجراءات دفاعاً عن سيادة البلاد.

وحذّر من تكرار ما وصفه بتجارب ليبيا واليمن والسودان، متحدّثاً عما اعتبره دوراً تلعبه الإمارات في الصراعات والانقسامات التي تشهدها تلك الدول.

ودعا الصوماليين إلى توحيد صفوفهم، مؤكّداً استعداد مقديشو لاستئناف العلاقات مع أبو ظبي على أساس "احترام وحدة الأراضي الصومالية وسيادتها".

توقيت التصعيد

ثمّة بُعد سياسي داخلي مهم في توقيت هذا التصعيد الكلامي. ففي الخامس من الشهر الجاري، قضت المحكمة العليا الصومالية بعدم قانونية تمديد ولاية الرئيس، ما زاد حدّة المواجهة بينه وبين قوى المعارضة والإدارات الإقليمية، ولا سيما في بونتلاند وجوبالاند، ما دفع بعض القراءات الصحفية التحليلية للإشارة، إلى أن تصعيد الرئيس الصومالي لهجته تجاه الإمارات، قد يكون محاولة لحشد الدعم الداخلي وتحويل الأنظار عن الأزمة السياسية الداخلية.

فشيخ محمود يعتبر أن ولايته الرئاسية التي انتهت في مايو/أيار الماضي قد مُدِدَت لعام إضافي بموجب تعديلات دستورية أُجريت في الصومال، وهو أمر ترفضه المعارضة.

انتقادات الرئيس الصومالي لأبوظبي، استدعى ردّاً من المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش، الذي قال في منشور على حسابه على منصة "إكس" إن هجوم من وصفه بـ "الرئيس الصومالي المنتهية ولايته" على الإمارات، يعكس تقلّبات مواقفه وسياساته، ويثير تساؤلات حول "تغليب حساباته الشخصية على المصالح الوطنية لبلاده"، بحسب تعبير قرقاش.

واعتبر قرقاش أن الإمارات وقفت إلى جانب الصومال وشعبه في "أحلك الظروف"، وأعرب عن أسفه من أن تؤدي ما وصفه بالخلافات الداخلية على السلطة بالصومال، إلى الدخول في "مماحكات إقليمية لا تخدم مصالح شعبه وتطلعاته إلى الأمن والاستقرار".

وختم قرقاش بالقول إن علاقة الإمارات بالشعب الصومالي ستبقى "أعمق وأرسخ من الخلافات السياسية العابرة والحسابات الشخصية والطموحات السياسية".

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ومن جانبه، وضع د. أندرياس كريغ الأستاذ المشارك في قسم الدراسات الأمنية في كلية كينغز لندن، الخلاف الإماراتي الصومالي في سياق ما رآه مواجهة أوسع بين السعودية والإمارات.

وأشار كريغ في مداخلة مع بي بي سي عربي إلى أن السعودية وتركيا وقطر ومصر تدعم وحدة أراضي الصومال، بينما أبدت الإمارات وإسرائيل استعداداً لتطوير علاقات سياسية وأمنية مع جهات فاعلة في هذا البلد، دون مستوى الدولة المعترف بها هناك.

واعتبر كريغ أن مقديشو تشعر اليوم بأنها تحظى بدعم كافٍ من الرياض وشركائها لمواجهة الأنشطة الإماراتية التي كانت تجد صعوبة في التصدّي لها سابقاً، معتبراً أن كلمة الرئيس الصومالي الأخيرة تنذر بأن المواجهة مع الإمارات، دخلت مرحلة أكثر تقدّماً على المستوى السياسي.

بداية التعاون الصومالي الإماراتي

بدأ التعاون بين الصومال والإمارات عام 2011، عبر مساعدات إنسانية وصحية ودعم إماراتي لمؤسسات الدولة والقطاع الأمني.

وتوسّع ذلك التعاون عام 2012 ليشمل تقديم معدّات عسكرية ودعم قوة الشرطة البحرية في بونتلاند لمكافحة القرصنة وتأمين السواحل، قبل أن يوقّع البلدان عام 2014 مذكرة تفاهم للتعاون العسكري، تضمّنت تدريب القوات الصومالية ودفع رواتب بعض وحداتها.

وبين عامي 2014 و2018، درّبت الإمارات مئات الجنود الصوماليين في إطار جهود إعادة بناء الجيش الوطني لتعزيز الأمن البحري ومواجهة "حركة الشباب"، وهو تنظيم إسلامي مسلّح متشدد مرتبط بتنظيم القاعدة، تأسّس عام 2006، ويسعى إلى إسقاط الحكومة الصومالية وفرض حكمه في البلاد.

الدعم الإماراتي جاء في ذلك الوقت بطلب مباشر من الحكومة الصومالية، في سياق مساعيها لإعادة بناء مؤسسات الدولة بعد سنوات من الحرب الأهلية.

ولم تكن الإمارات الشريك الوحيد، إذ استعانت مقديشو آنذاك بدعم دولي وإقليمي شمل تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وقطر والاتحادين الأوروبي والأفريقي، في مجالات التدريب والتجهيز الأمني ومكافحة الجماعات المسلّحة.

وأُسدل الستار على البرنامج العسكري الإماراتي عام 2018، عقب أزمة دبلوماسية بين البلدين.

تدهور العلاقات

تعود جذور التوتر بين الصومال والإمارات إلى أبريل/ نيسان عام 2018، حين صادرت السلطات الصومالية نحو 9.6 ملايين دولار أمريكي من طائرة إماراتية في مطار مقديشو، قالت أبو ظبي إنها مخصّصة لدفع رواتب جنود صوماليين تتولّى تدريبهم.

فقد أشارت وكالة أنباء الإمارات الرسمية حينها، إلى أن السلطات الصومالية احتجزت طائرة مدنية إماراتية واستولت على مبالغ مالية كانت على متنها.

وأوضحت أن "الطائرة كانت تقل 47 شخصاً من قوات الواجب الإماراتية، ومعهم مبالغ مالية مخصّصة لدعم الجيش الصومالي والمتدربين"، لافتة إلى أن الأمن الصومالي استولى على المبالغ المالية "تحت تهديد السلاح"، "وتطاول" على بعض أفراد القوات الإماراتية.

من جهتها، قالت السلطات الصومالية إن الطائرة كانت تنقل أموالاً لم يُكشف عنها للجهات المختصة عند دخول البلاد، معتبرةً أن ذلك يشكل مخالفة للقوانين والإجراءات المعمول بها في الصومال.

وأفضت الحادثة إلى إنهاء الإمارات برنامجها لتدريب القوات الصومالية، في وقت كانت فيه العلاقات بين البلدين تشهد توتراً على خلفية موقف مقديشو المحايد من الأزمة الخليجية.

فخلال الأزمة الخليجية عام 2017 بين قطر ودول خليجية أخرى، على رأسها السعودية والإمارات، تحوّل الصومال إلى ساحة للتنافس الإقليمي بين أبوظبي والرياض من جهة، والدوحة وأنقرة من جهة أخرى. ففي حين تمسّكت الحكومة الفيدرالية في مقديشو، بموقف الحياد ورفضت قطع علاقاتها مع الدوحة، أعلنت أقاليم شبه مستقلة، أبرزها بونتلاند وأرض الصومال، تأييدها لموقف الرياض وأبو ظبي.

وترافق ذلك مع تعزيز الإمارات علاقاتها السياسية والاقتصادية مع عدد من الإدارات الإقليمية في الصومال، الأمر الذي أسهم في تعميق الخلافات بينها وبين الحكومة المركزية، وأثار جدلاً وقتذاك حول حدود صلاحيات الأقاليم في إدارة علاقاتها الخارجية.

ولاحقاً، تجدّدت التوترات على خلفية الاتفاقيات الإماراتية المتعلقة بإدارة وتطوير الموانئ مع إدارات محلية، وهو ما اعتبرته الحكومة الصومالية تجاوزاً لصلاحياتها الدستورية ومساساً بوحدة البلاد وسيادتها.

وتراكمت هذه الخلافات وصولاً إلى قرار مقديشو إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع أبوظبي.

القرن الأفريقي: اختبار النفوذ الإماراتي

تكشف أهمية الصومال والقرن الأفريقي بالنسبة للإمارات، عن استراتيجية تتجاوز حماية الموانئ وطرق التجارة، لتصل إلى مسألة ترسيخ نفوذ سياسي وأمني على امتداد البحر الأحمر وخليج عدن، عبر شبكة من الاستثمارات والشراكات مع أطراف محلية.

إلّا أن هذا الحضور يواجه ضغوطاً متزايدة في ظلّ الانتقادات الموجّهة إلى الدور الإماراتي في اليمن والسودان، والاتهامات بدعم أطراف مسلّحة وتأجيج الصراعات، وهي اتهامات تنفي أبو ظبي جوانب أساسية منها.

وفي هذا السياق، لا تبدو الأزمة بين أبو ظبي ومقديشو مجرّد خلاف حول الموانئ أو الاتفاقيات، بل تعكس تبايناً أوسع بشأن طبيعة الحضور الإماراتي في القرن الأفريقي، وحدود الدور الذي يمكن أن تؤديه أبو ظبي في المنطقة.

ويرى أندرياس كريغ، الأستاذ المشارك في الدراسات الأمنية بكلية كينغز لندن، أن الصومال يحتل موقعاً محورياً في طموح أبو ظبي لأن تصبح قوة بحرية وأمنية مؤثّرة بين الخليج والبحر الأحمر والمحيط الهندي.

ويشير إلى أن استثمارات شركة "موانئ دبي العالمية" في بربرة ومشاركتها في بوصاصو تندرج ضمن مشروع أوسع لبناء شبكة من الموانئ والمرافق اللوجستية والعلاقات التجارية، التي تربط شرق أفريقيا بالمراكز التجارية الإماراتية.

ويعتبر كريغ أن الصومال يجسّد نموذجاً واضحاً لنهج أبو ظبي القائم على بناء شبكات النفوذ، موضحاً أنه كلما واجهت الطموحات الإماراتية مقاومة من الحكومة الفيدرالية في مقديشو، اتجهت الإمارات إلى تطوير علاقاتها مع أرض الصومال وبونتلاند وجوبالاند.

وبرأيه، تتيح هذه السلطات المحلية للإمارات، الوصول إلى مراكز النفوذ السياسي والأمني، من دون التعامل مع ما وصفه كريغ بتعقيدات الحكومة الفيدرالية.

ويضيف كريغ أن الاعتراف الإسرائيلي بـ "أرض الصومال" يضفي بعداً إضافياً على المشهد، إذ يفتح فرصاً للتعاون الاستخباراتي والبحري في منطقة خليج عدن.

ويقول إن مثل هذه الشراكات تعزّز، من وجهة نظر أبو ظبي، قيمتها لدى واشنطن وشركاء دوليين آخرين. لكنه يرى أن هذا النهج يصطدم بشكل متزايد مع رؤية السعودية لأمن البحر الأحمر، القائمة على تعزيز دور الدول المركزية، في مقابل اعتماد الإمارات على بناء علاقات مع سلطات إقليمية تتمتع بقدر من الاستقلالية عن الحكومات المركزية.

ومن جانبها، تؤكد الإمارات على الدوام أن وجودها ودورها في منطقة القرن الأفريقي، لا يرتكزان سوى على التعاون التنموي والاقتصادي، ومكافحة ما تصفه أبو ظبي بـ "الإرهاب"، وتأمين حركة الملاحة الدولية، وتنفي بشدة وجود أي نوايا لديها للتدخل في الشؤون الداخلية أو تقويض سيادة الدول، أو انخراطها في أي مساعٍ على ذلك الصعيد.

ويؤكد المسؤولون الإماراتيون أن شراكات بلادهم في أفريقيا بوجه عام تقوم على الاحترام المتبادل وتخدم المصالح الوطنية للدول الأفريقية ذات السيادة، ويشددون على أن الحديث عن سعي أبوظبي لبسط نفوذ عسكري واقتصادي عبر مثل هذه الشراكات لا يعدو "مزاعم باطلة ومضللة تفتقر إلى أي دليل".