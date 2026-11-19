خبرني - تصدرت مجموعة زين شركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر "واقع حقوق الطفل وقطاع الأعمال 2026" الصادر عن المنتدى العالمي للطفل Global Child Forumللعام الرابع على التوالي، وحلّت في المرتبة 15 عالمياً بين الشركات المشمولة بالتقييم من مختلف القطاعات.

وكشفت زين أن تصنيفها العالمي جاء ضمن فئة "القادة" وبالتزامن مع اليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 نوفمبر، ليؤكد التزامها الراسخ بحماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاههم وتمكينهم، والمساهمة في بناء بيئة رقمية أكثر أماناً وشمولاً في عالم يشهد تسارعاً متزايداً في التحول الرقمي.

وأطلقت زين مؤخراً المرحلة الثالثة من حملتها التوعوية "وحوش الإنترنت" تجسيداً لالتزامها الراسخ بحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، بهدف مواجهة المخاطر والتحديات المتزايدة التي يتعرض لها الأطفال مع تنامي حضور منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية، وترسيخ الوعي بممارسات الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.

وسجلت زين أداءً استثنائياً في مؤشر واقع حقوق الطفل وقطاع الأعمال عن العام 2026، مُحققةً درجة إجمالية بلغت 9.2 من 10، مقارنةً بـ 8.5 من 10 في العام 2025، في إنجاز يعكس التقدم النوعي الذي تواصله المجموعة، وقد تُوّج هذا الأداء بتصدرها المرتبة الأولى إقليمياً، وحلولها في المرتبة الـ 9 عالمياً ضمن قطاع الاتصالات، والمرتبة الـ 15 عالمياً على مستوى مختلف القطاعات، ويؤكد هذا التقدم نجاح المجموعة في دمج حقوق الطفل كعنصر محوري في منظومة الحوكمة وممارسات الأعمال والعمليات التشغيلية، ضمن استراتيجية عمل متكاملة ومبادرات وسياسات موحدة.

وأكدت زين ريادتها العالمية بتحقيقها 9.2 في التقييم، متفوقة بفارق كبير على جميع المؤشرات المرجعية ذات الصلة بين 1,802 شركة من كبرى الشركات العالمية المشاركة، وجاء هذا الأداء متقدماً على متوسط قطاع الاتصالات البالغ 6.3، ومتوسط الصناعة الأشمل البالغ 5.9، والمتوسط العالمي البالغ 4.9، والمتوسط الإقليمي البالغ 3.4، في دلالة واضحة على نجاح نهجها المؤسسي في تبني حقوق الطفل وتحويلها إلى ممارسات وسياسات راسخة عبر مختلف أعمالها وعملياتها.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين، بدر ناصر الخرافي " مع تنامي دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في حياة الأطفال، أصبحت مسؤولية حماية حقوقهم وتعزيز سلامتهم الرقمية أكثر أهميةً من أي وقت مضى ".

وتابع الخرافي قائلاً " الأطفال يشكلون اليوم أكثر من ثلث مستخدمي الإنترنت حول العالم، ومن المتوقع أن تتزايد هذه النسبة مع استمرار التوسع في خدمات النطاق العريض والاتصال الرقمي، وانطلاقاً من موقعنا كمزود رائد للخدمات الرقمية، نحرص على أن تنعكس مبادئ حقوق الطفل في استراتيجياتنا وعملياتنا، بما يسهم في بناء بيئة رقمية أكثر أماناً وشمولاً ومسؤوليةً للأجيال القادمة."

وأضاف قائلاً " يعكس هذا التقدير العالمي نجاح نهجنا الاستراتيجي في تحويل التزامنا بحقوق الطفل إلى ممارسات مؤسسية قابلة للقياس، وهو ما ينسجم مع رؤيتنا في قيادة التحول الرقمي المسؤول في المنطقة، فنحن ننظر إلى حماية حقوق الطفل باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الاستدامة الرقمية، وعاملاً أساسياً في بناء مجتمعات أكثر مرونة، وقدرة على الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا."

وأفاد الخرافي بقوله " سنواصل في زين الاستثمار في المعرفة الرقمية والابتكار المسؤول وبناء الشراكات المؤثرة، بما يضمن مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، فنجاح التحول الرقمي لا يُقاس فقط بانتشار التكنولوجيا، بل بقدرتنا على توظيفها بصورة آمنة وأخلاقية وشاملة، تضع الإنسان في المقام الأول وتحمي حقوق الأجيال القادمة ."

وقالت الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة زين جينيفر سليمان " يمثل تصنيف زين ضمن فئة (القادة) تأكيداً على فعالية نهجنا القائم على التعاون والشراكات متعددة الأطراف، الذي يجمع بين القطاع الخاص والمؤسسات الدولية والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وسنواصل البناء على هذا التقدم من خلال الاستثمار في المبادرات والبرامج التي تعزز الثقافة الرقمية الآمنة، وتدعم حقوق الأطفال، تجسيداً لالتزامنا بالغاية 16.2 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، التي تدعو إلى إنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال بحلول 2030 ".

قالت إيكين إرغون بيورستيدت الأمين العام للمنتدى العالمي للطفل " تمثل سلامة الأطفال الرقمية مسؤولية متزايدة على قطاع الاتصالات، ونشيد بالتزام زين وإجراءاتها العملية في هذا المجال، وندعو الشركات الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية. "

ويُعد تصنيف زين ضمن فئة "القادة" اعترافاً بتقدم عمليات ومبادرات المجموعة في تجاوز الالتزامات المعلنة في السياسات نحو ترسيخ حقوق الطفل في ممارسات العمل اليومية، مدعومة بالرصد المستمر، الإفصاح الشفاف، والمبادرات الموجهة، وتجلّى هذا الالتزام في فئات التقييم الـ4 جميعها، إذ نالت زين العلامة الكاملة 10 في فئتي "الحوكمة والتعاون" و"بيئة العمل"، إلى جانب تحقيقها مستوى 9 في فئة "السوق"، و7.4 في فئة "المجتمع والبيئة"، متفوقة بفارق كبير على متوسطات القطاع، الصناعة، والمنطقة في كل فئة.

وتسلط هذه النتائج الضوء على متانة نهج المجموعة على صعيد الحوكمة والمساءلة، ممارسات العمل، سلاسل الإمداد المسؤولة، سياسات بيئة العمل الداعمة للأسرة، التسويق الأخلاقي، والمسؤولية عن المنتجات، بما يعزز التزامها بالحفاظ على حقوق الطفل في جميع عملياتها وعلى امتداد سلسلة القيمة.

ويتجلّى التزام زين بحقوق الطفل في طيف واسع من المبادرات التي تعالج عدداً من أكثر التحديات إلحاحاً أمام الجيل القادم في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومنها الوصول إلى التعليم، الشمول الرقمي، السلامة على الإنترنت، والحماية من الإساءة، وتشكل هذه الجهود ركيزة محورية في استراتيجية المجموعة للاستدامة، وفي طموحها إلى تعزيز قدرة الأطفال والشباب على الصمود، وتمكينهم من بلوغ كامل إمكاناتهم.

وتحت شعار "ليس كل ما يبدو حقيقياً"، انطلقت حملة "وحوش الإنترنت" من جديد بتقديم 5 حكايات خيالية مألوفة من خلال إنتاج إبداعي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، الرسوم المتحركة، والفيديو، لتحول القصص الكلاسيكية إلى دروس شيّقة في السلامة على الإنترنت، وباستلهام قصص يعرفها الأطفال مسبقاً، تشجع الحملة الجمهور الصغير ومقدّمي الرعاية لهم على التساؤل حول ما يصادفونه على الإنترنت، رصد التهديدات المحتملة، واكتساب عادات رقمية أكثر أماناً ومسؤولية.

وتتناول كل قصة خطراً رقمياً بعينه، فقصة "ليلى والذئب" تكشف الهويات المزيفة على الإنترنت، فيما تُبرز "هانسل وغريتل" كيف يمكن للمحتوى الرقمي المغري أن يُخفي نوايا مؤذية، أما "سندريلا" فتشجع الأطفال على الإبلاغ عن التنمر الإلكتروني وطلب الدعم من الكبار الذين يثقون بهم، وتؤكد حكاية "الجميلة النائمة" أهمية حماية البيانات الشخصية وبيانات الدفع، بينما ترفع "بياض الثلج" الوعي بضرورة مراجعة أذونات التطبيقات قبل منحها صلاحية الوصول إلى البيانات الشخصية.

تُبرز هذه الحملة إمكانات الذكاء الاصطناعي كأداة للتعليم والتفاعل الإيجابي، مع التأكيد على أهمية استخدام التقنيات الناشئة استخداماً نقدياً، آمناً، ومسؤولاً، وتضم الحملة 5 أفلام قصيرة باللغتين العربية والإنجليزية، يرافقها محتوى تعليمي، قصص تفاعلية، اختبارات، واستطلاعات رأي صُممت لتحفيز الحوار بين الأطفال، الأهل، ومقدّمي الرعاية، وتمتد الحملة حتى نهاية ديسمبر من العام 2026، لتعكس جهود زين في تزويد الأسر بالوعي والمعرفة اللازمين للتعامل مع بيئة إلكترونية تزداد تعقيداً.

ومن خلال شراكتها مع منظمة خطوط مساعدة الطفل الدولية، تواصل زين دعم الجهود الرامية إلى تعزيز خدمات حماية الطفل، وتوسيع الوعي بخدمات المساعدة المتاحة في أسواقها، ويركز هذا التعاون على تمكين الأطفال والأسر من الوصول إلى قنوات دعم موثوقة، تعزيز حقوق الطفل، وتشجيع المجتمعات على أداء دور فاعل في صون رفاه الأطفال.

وتواصل زين تعزيز دمج حقوق الطفل في حوكمتها، عملياتها التجارية، وسلسلة القيمة، وضمن هذه الجهود، تُجري زين تحليلاً للفجوات في مجال حقوق الطفل باستخدام "أداة التقييم الذاتي لأثر مشغلي الهاتف النقال على حقوق الطفل" (MO-CRIA) الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بهدف تحديد الفرص المتاحة لتعزيز تدابير حماية الطفل في مختلف أنشطة المجموعة.

وتطبق زين ضوابط صارمة لمنع عمالة الأطفال في عملياتها وسلسلة الإمداد، مدعومة بتقييمات الموردين، إجراءات العناية الواجبة، وعمليات التدقيق الميداني، ولم تُسجل أي حالة لعمالة الأطفال على امتداد سلسلة القيمة في العام 2025، وتُستكمل هذه التدابير بمعايير التسويق المسؤول، سياسات حماية البيانات، وآليات تظلم سهلة الوصول صُممت لحماية حقوق الطفل وتعزيز المساءلة.

وإدراكاً لأهمية رفاه الأسرة في دعم نمو الأطفال، اعتمدت زين كذلك سياسات عمل تقدمية توفر دعماً ملموساً للآباء والأمهات العاملين، تشمل إجازات والدية مُعزّزة، ترتيبات عمل مرنة، وفرصاً ممتدة لتوطيد الرابطة بين الوالدين والطفل.

وعلى وقع التوترات الجيوسياسية الأخيرة وأجواء عدم اليقين التي تشهدها المنطقة، وسّعت زين نطاق برنامجها "BE WELL" على مستوى المجموعة لتقديم الدعم العاطفي والنفسي للموظفين وأسرهم، إدراكاً للأثر الخاص الذي تتركه الأزمات على الصحة النفسية للأطفال ورفاههم.

وأطلقت الشركة "بوابة دعم الأزمات"، وهي منصة مخصصة توفر موارد عملية وإرشادات تساعد الموظفين، الآباء والأمهات، ومقدمي الرعاية على إدارة الضغوط، دعم أطفالهم، وتجاوز الظروف الصعبة بثقة ومرونة أكبر، واستُكملت هذه الجهود بخطوط دعم سرية متعددة اللغات، خدمات إرشاد نفسي متخصصة للموظفين وأطفالهم، وموارد رقمية لتعزيز الرفاه.

الجدير بالذكر أن المنتدى العالمي للطفل تأسس في العام 2009 بمبادرة من الأسرة الملكية السويدية، وهو منظمة رائدة تُعنى بالنهوض بحقوق الطفل عبر إشراك قطاع الأعمال، تبادل المعرفة، والتعاون، وقد قيم أحدث إصداراته، الذي طُوّر بالتعاون مع مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، الشركات في 9 قطاعات وفق 25 مؤشراً، لقياس مدى دمجها حقوق الطفل في حوكمتها، سياساتها، وممارساتها، استنادًا إلى المعلومات المتاحة للعموم.

يمكن الاطلاع على الملف الشامل لأداء زين ونتائجها في المؤشر ضمن مؤشر الشركات وحقوق الطفل الصادر عن المنتدى العالمي للطفل .