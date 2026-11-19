خبرني - أثار حريق اندلع فجر الخميس في مسجد بقرية الدحي العربية شمالي إسرائيل، وحادث دهس أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص في مدينة كفر قاسم مساء الأربعاء، مخاوف في أوساط المواطنين العرب من تصاعد الاعتداءات ضدهم، وسط اتهامات من قيادات عربية بأن الخطاب السياسي التحريضي أسهم في تأجيج الأجواء.

وتحقق الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) في الحادثين، بما في ذلك احتمال وجود دوافع "قومية" وراءهما، من دون الإعلان حتى الآن عن نتائج نهائية أو وجود صلة بينهما.

ويأتي ذلك في ظل توترات سياسية أعقبت الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية التي جرت في السابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط حملة يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفاؤه ضد احتمال تشكيل حكومة جديدة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، التي يتهمون بعض نوابها بـ"دعم الإرهاب".

حريق في مسجد الدحي

استيقظ سكان قرية الدحي، الواقعة قرب مدينة العفولة شمالي إسرائيل، فجر الخميس على حريق داخل مسجد القرية وكتابات بالعبرية على جدرانه تضمنت عبارات من بينها "الموت للعرب" و"الانتقام".

وتتعامل جهات التحقيق مع احتمال أن يكون الحريق ناجماً عن اعتداء بدوافع وصفت بالـ"قومية"، فيما لم تعلن السلطات حتى الآن نتائج نهائية للتحقيق.

وقال عضو اللجنة المحلية في القرية، الدكتور إبراهيم الزعبي، إن ثلاثة أشخاص ملثمين وصلوا إلى محيط المسجد خلال ساعات الفجر، وكتبوا شعارات على الجدران قبل أن يحاولوا اقتحامه وإضرام النار فيه من خلال إلقاء مادة حارقة داخل الطابق الأرضي، بعدما منعتهم بوابة حديدة من الوصول للطابق العلوي حيث المصلى المفروش بالسجاد.

وأضاف أن الحريق لم يُكتشف إلا قبيل صلاة الفجر، عندما لاحظ مصلون النيران وأبلغوا قوات الطوارئ، معتبراً أن ما حدث كان من الممكن أن يؤدي إلى أضرار أكبر لو امتدت النيران إلى قاعة الصلاة الرئيسية.

وأشار الزعبي إلى أن سكان القرية يشعرون بقلق من تكرار حوادث مشابهة، معتبرا ما حدث بأنه مخطط له مسبقا ومطالباً السلطات بالكشف عن المسؤولين.

وتستند هذه الرواية إلى شهادات محلية، بينما لم تؤكد الشرطة حتى الآن هوية المشتبه بهم أو عددهم.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن قوات الإطفاء والشرطة وصلت إلى المكان بعد تلقي بلاغ عن اندلاع حريق في المسجد، وإن تحقيقاً مشتركاً فُتح مع سلطة الإطفاء والإنقاذ لمعرفة أسباب الحادث وملابساته.

وأوضحت أن فرق الإطفاء عملت على السيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى أجزاء أخرى من المبنى.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أبرزها القناة 13 وصحيفة يديعوت أحرونوت، بأن جهاز الشاباك يشارك في التحقيق، في ظل الاشتباه بإمكانية وجود "دافع قومي" وراء الحادث.

ولم تعلن السلطات حتى الآن عن توقيف أي مشتبه بهم.

حادث دهس في كفر قاسم

وقبل ساعات من حريق المسجد، أصيب ثمانية أشخاص في حادث دهس شهدته مدينة كفر قاسم العربية وسط إسرائيل.

وأظهرت تسجيلات متداولة سيارة تصدم عدداً من المارة مساء الأربعاء في مواقع مختلفة داخل المدينة قبل أن تواصل سيرها، فيما وردت شهادات عن عمليات دهس متتالية للسيارة ذاتها. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أُصيب ثلاثة أشخاص بجروح متوسطة، بينما تلقى آخرون العلاج بعد إصابات متفاوتة.

وأوقفت الشرطة سائق السيارة، وهو رجل يهودي من منطقة الكريوت قرب حيفا، وفتحت تحقيقاً في ملابسات الحادث.

وقالت إحدى المصابات وتدعى أم وحيد لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن السائق صدمها وسيدة برفقتها تدعى أم محمد بينما كانتا تسيران على الصيف قبل أن يعود بسيارته ويصدمهما مرة أخرى، مضيفة أن الحادث أثار حالة من الذعر بين الموجودين في المكان.

وقالت إنها اعتقدت في البداية أن السائق ربما كان يعرفهما ويحاول المزاح، لكنها فوجئت به يعود بسيارته إلى الخلف، ثم يتقدم باتجاههما مجدداً ويصدمهما مرة ثانية.

وأضافت أن نساءً كن في المكان بدأن بالصراخ، قبل أن يفر السائق بسيارته.

أما أم محمد، التي أصيبت أيضاً في الحادث، فقالت إنها باتت تشعر بالخوف من مغادرة منزلها.

وفي شهادة أخرى، قال مجدي شرعيم، وهو من سكان بلدة زيمر ويعمل في كفر قاسم، إنه كان في طريقه إلى عمله عندما صدمته السيارة وفر سائقها.

ويعتقد بعض المصابين أن الدهس كان متعمداً، لكن التحقيقات لم تحسم ذلك حتى الآن.

الشرطة: شبهات مخدرات والتحقيق مستمر

قالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت السائق المشتبه بتورطه في حادث الدهس، وإن التحقيق في ملابساته يشمل شبهات القيادة تحت تأثير المخدرات، وصدم مشاة وإصابتهم والفرار من مواقع الحوادث.

وذكر ضابط الشرطة آفي ليفي في بيان أن الفحوص الأولية أظهرت مؤشرات على وجود مواد مخدرة في جسم السائق، مشيراً إلى أنه لا يملك سجلاً جنائياً معروفاً.

ورغم ذلك، لم تحسم نتائج التحقيق بعد ما إذا كان السائق قد تعمد دهس المارة.

وبحسب موقع "واللا" الإخباري، تعتزم الشرطة مطالبة المحكمة بتمديد اعتقال السائق سبعة أيام إضافية، استناداً إلى شهادات شهود عيان وتسجيلات كاميرات المراقبة.

ويواصل الشاباك فحص احتمال وجود دافع قومي وراء الحادث، وفق تقرير "واللا"، في حين تقول جهات التحقيق إنها لا تملك حتى الآن معلومات تشير إلى نية مسبقة لاستهداف سكان كفر قاسم.

اتهامات بالتحريض ضد المواطنين العرب

وأثارت الحادثتان ردود فعل غاضبة بين قيادات سياسية عربية في إسرائيل، ربط بعضها بين الاعتداءات والخطاب السياسي للحكومة الحالية.

ووصف رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس حريق المسجد بأنه "جريمة كراهية وعمل إرهابي"، معتبراً أنه يأتي في سياق تصاعد الخطاب المعادي للمواطنين العرب.

وقال عباس إن الحادث "نتيجة مباشرة" لما وصفه بـ"حملة التحريض التي يقودها اليمين المتطرف ضد المواطنين العرب، داعياً نتنياهو إلى وقف هذا الخطاب، ومحذراً من أن إضفاء الشرعية على العنف ضد المجتمع العربي يعرّض حياة الناس للخطر.

من جهته، ربط النائب أحمد الطيبي بين حادثي الدحي وكفر قاسم، واتهم شخصيات سياسية إسرائيلية بالمساهمة في تأجيج التحريض ضد المواطنين العرب، داعياً السلطات إلى الكشف عن المسؤولين عن حريق المسجد.

كما وصف رئيس اللجنة الشعبية في كفر قاسم سعيد عيسى حادث الدهس بأنه "عمل إرهابي"، مستنداً إلى وقوع الإصابات في أكثر من موقع داخل المدينة.

كما اعتبر عيسى أيضا أن الخطاب السياسي والإعلامي المناهض للمواطنين العرب يساهم في خلق مناخ من العداء تجاههم.

جدل سياسي وأسئلة مفتوحة

تأتي الحادثتان في ظل سجال سياسي مستمر بشأن دور الأحزاب العربية في الحياة السياسية الإسرائيلية، وتصاعد الاتهامات المتبادلة بشأن الخطاب الموجه تجاه المواطنين العرب.

ويسعى غادي آيزنكوت، الذي كُلف بتشكيل الحكومة المقبلة، إلى بناء ائتلاف حكومي، لكن الخلافات بين الأحزاب المعارضة بشأن الاعتماد على أصوات النواب العرب لا تزال تشكل إحدى أبرز العقبات أمامه.

ويرى قادة عرب أن هذا الخطاب ينعكس على حياة المواطنين العرب ويزيد من مشاعر العداء تجاههم، في حين لا توجد حتى الآن أدلة معلنة تربط بين المشتبه به في حادث الدهس أو منفذي حريق المسجد وخطاب سياسي أو إعلامي بعينه.

وبينما تتواصل التحقيقات، تبقى أسئلة أساسية من دون إجابات نهائية، من بينها هوية المسؤولين عن حريق المسجد، وما إذا كان حادث الدهس في كفر قاسم متعمداً أو ذا دوافع قومية.