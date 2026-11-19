خبرني - أعلنت القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس أن ناقلتي نفط عملاقتين مخالفتين تعرضتا لانفجار في المسار غير المصرح به في مضيق هرمز، بعد اصطدامهما بلغمين بحريين.

وأوضحت العلاقات العامة أن الناقلتين تحترقان على مسافة قريبة من الساحل الجنوبي للمضيق، وهما محملتان بأكثر من أربعة ملايين برميل من النفط الخام، مشيرة إلى أنهما كانتا تحاولان العبور خلسة عبر المسار المحظور بدعم من مقاتلات أميركية وطائرات مسيّرة للمراقبة تحلق فوقهما، غير أنهما تركتا بعد اصطدامهما باللغم البحري وانفجارهما.

وحذرت القوة البحرية في حرس الثورة من أنها ستتعامل بحزم مع ناقلات النفط التابعة لجيش الولايات المتحدة "القاتل والمجرم" والمتعاونة معه، إذا حاولت العبور عبر المسارات غير المصرح بها في مضيق هرمز.