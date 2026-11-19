خبرني - أصدرت الصين والولايات المتحدة وروسيا "إعلان السلام" عقب القمة الثلاثية التي جمعت رؤساءها شي جين بينغ ودونالد ترامب وفلاديمير بوتين، الخميس، في مدينة شنتشن الصينية.

وجاء في البيان المشترك، الذي نشره الكرملين ووسائل الإعلام الرسمية الصينية، أن رؤساء الدول الثلاث "أجروا تبادلاً معمقاً للآراء بشأن الوضع الدولي الراهن، وأكدوا التزامهم بالحفاظ على الاستقرار الإستراتيجي والأمن الدولي".

واستمرت القمة، التي وُصفت بالتاريخية، نحو تسعين دقيقة.

وتعهدت الدول الثلاث، بحسب الإعلان المشترك، "بالدخول في حوار بشأن الحد من المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية".

وأكد الرؤساء الثلاثة مجدداً أنه "لا يمكن تحقيق الانتصار في حرب نووية، ويجب ألّا تخاض".

كما أعلنت الصين وروسيا والولايات المتحدة اعتزامها "زيادة إنتاج المشتقات النفطية المكررة وإمداداتها".

وتعهدت الدول الثلاث أيضاً "بدفع إصلاح الأمم المتحدة قدماً، لتمكين المنظمة من مواجهة التحديات العالمية بفاعلية أكبر، وأداء مهمتها الأساسية المتمثلة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين".

وفي ما يتعلق بالقانون الدولي، أقر الرؤساء الثلاثة "بالأهمية البالغة لمبدأ موافقة الدول واحترام الحصانة التي يتمتع بها مسؤولوها"، واتفقوا على أن "المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات المماثلة يجب ألّا تسيء استخدام اختصاصها القضائي".

"لقاء إيجابي ومثمر"

ووصف الرئيس الصيني شي جين بينغ اجتماعه بنظيريه الأمريكي والروسي بأنه "إيجابي وبنّاء ومثمر للغاية"، وفقاً لما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الرسمية (CCTV).

وذكرت الهيئة أن شي استحضر خلال اللقاء تاريخ القتال المشترك بين الدول الثلاث في الحرب العالمية الثانية، مشدداً على أهمية الحفاظ على السلام الذي تحقق بعد تضحيات جسيمة.

وأضاف أن القادة الثلاثة اتفقوا على ضرورة احترام القوى الكبرى للمخاوف الأمنية المشروعة لجميع الدول، مؤكداً أنه "ما دام الحوار مستمراً والأبواب مفتوحة، فهناك أمل في تحقيق السلام".

ونقلت الهيئة عن الرئيس الصيني قوله إن "البذور التي زُرعت خلال الاجتماع الثلاثي اليوم ستترسخ بلا شك وتنمو وتزدهر وتثمر".

وشدد شي على أهمية تعزيز التواصل بين الدول الثلاث، وإيجاد أرضية مشتركة من خلال الحوار، ومواجهة التحديات بروح من المسؤولية، وترسيخ السلام عبر التعاون، والعمل معاً من أجل بناء عالم أفضل.

من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القمة بأنها حدث تاريخي، باعتبارها أول اجتماع ثلاثي يجمع قادة الدول الثلاث.

وقال ترامب خلال القمة إن لدى الزعماء الثلاثة "الكثير لمناقشته"، مشيراً إلى أنهم تبادلوا بالفعل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا.

وأكد أن قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا يتحملون "مسؤولية خاصة" عن الحفاظ على حوار مثمر، مشدداً على أهمية استمرار التواصل بينهم رغم الخلافات السياسية.

وانتقد ترامب ما وصفه بإحجام قادة سابقين عن الحوار مع الدول التي يختلفون معها، موضحاً أن إدارته تتبنى نهجاً مختلفاً يقوم على الانخراط والتواصل المباشر.

وقال إن "السلام لم يتحقق أبداً برفض فرص الانخراط والحوار"، مؤكداً أهمية الدبلوماسية في تسوية الخلافات الدولية.

أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فأكد أن روسيا والولايات المتحدة والصين لديها "مصلحة مشتركة" في التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا، مشدداً على أن الدول الثلاث تتحمل "مسؤولية مشتركة عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين".

وأشار بوتين إلى أن المحادثات تتناول أيضاً الأمن الغذائي وأمن الطاقة، في ظل تداعيات الحربين في أوكرانيا والشرق الأوسط.

لقاءات ثنائية بحثت التعاون وتعزيز العلاقات

وتأتي القمة بعد سلسلة لقاءات ثنائية عقدها القادة الثلاثة، وفي مقدمتها مباحثات ترامب وشي لتعزيز العلاقات التجارية والأمنية، ولقاء ترامب وبوتين حيث أفاد الكرملين بأن ملف الحرب في أوكرانيا تصدَّر مباحثاتهما.

وعقد الرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب قال خلالها شي إن العلاقات الصينية الأمريكية "مستقرة بصورة إجمالية" و"تطورت بشكل مؤاتٍ". من جهته، أكد ترامب أن الرئيسين يريدان "المساعدة" في وقف الحرب في أوكرانيا.

وشبّه الرئيس الصيني مسار تطور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بالتحول الكبير الذي شهدته مدينة شنتشن، من قرية صيد صغيرة إلى مدينة عالمية كبرى خلال أكثر من 40 عاماً، وذلك خلال محادثاته الثنائية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال شي، مخاطباً ترامب، إن هذا التحول تحقق بفضل الشجاعة في استكشاف آفاق جديدة، وخوض التجارب، وأخذ زمام المبادرة، إلى جانب العمل الجاد والمثابرة.

وأضاف أن إقامة علاقة بنّاءة بين الصين والولايات المتحدة يمثل بدوره مشروعاً ريادياً غير مسبوق، ويتطلب الجرأة على التجديد والتجربة، والعمل بواقعية لضمان تحقيق نتائج ناجحة.

وفي الملف الاقتصادي، بحث الرئيسان سبل تخفيف التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، بما في ذلك تفاهمات مقترحة لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة على سلع تبلغ قيمتها نحو 30 مليار دولار من كل جانب، لم يُعلن بعد عن اتفاق نهائي بشأنها.

كما أعرب ترامب عن رغبته في زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية، قائلاً إنه سيطلب من شي بذل المزيد لدعم المزارعين الأمريكيين.

وعلى الصعيد الأمني، تحدّث ترامب عن مصالح مشتركة بين الولايات المتحدة والصين في ضمان استمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز، الذي تأثرت حركة الملاحة فيه بالحرب مع إيران.

وكانت واشنطن قد أعلنت، عقب لقاء سابق بين الرئيسين في سبتمبر/أيلول، أن الجانبين اتفقا على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ورفض فرض رسوم على مرور السفن في الممرات المائية الدولية.

وتُعقد القمة الثلاثية في مقر "فيلا كيلين" في شنتشن بينما تقترب الحرب التي بدأتها روسيا في أوكرانيا من إتمام عامها الخامس. ويرجّح محللون أن تطغى رمزية اللقاء على ما قد يحققه من تقدّم ملموس.

وكان ترامب قد التقى بوتين في وقت سابق من صباح الخميس، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، في اجتماع ثنائي استمر نحو 40 دقيقة.

وقال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، يوري أوشاكوف، إن الحرب في أوكرانيا كانت الموضوع الرئيسي للمحادثات التي تناولت أيضاً العلاقات بين واشنطن وموسكو والقمة المرتقبة مع الرئيس الصيني، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف أوشاكوف أن بوتين غادر الاجتماع وهو في "مزاج ممتاز للغاية"، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن نتائجه أو أي تفاهمات بين الجانبين.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذّر، الشهر الماضي، من أن يتحول الاجتماع إلى "يالطا جديدة"، في إشارة إلى مؤتمر عام 1945 الذي ناقش فيه قادة الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية.