خبرني - قالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، جيلسومينا فيليوتي، إن البنك مول مشاريع في الأردن بقيمة تتراوح بين 3 مليارات و3.5 مليار يورو على مدى سنوات من التعاون، معلنة موافقة مجلس إدارة البنك على تمويل إضافي بقيمة 200 مليون يورو لمشروع الجاهزية المرتبط بمشروع الناقل الوطني للمياه، إلى جانب منحة بقيمة 50 مليون يورو من المفوضية الأوروبية.

وأضافت فيليوتي، في مقابلة خاصة مع المملكة، على هامش مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الخميس، أن مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان يعد مشروعا استراتيجيا ونوعيا للأردن، مشيرة إلى الدور الفاعل الذي اضطلع به البنك في تعزيز الأمن المائي في المملكة.

وأعربت عن اعتزاز البنك بمشاركته في مشروع الناقل الوطني منذ بدايته، ليس فقط من خلال توفير موارد مالية كبيرة، وإنما أيضا عبر دعم الحكومة الأردنية في حشد موارد إضافية من القطاع الخاص وحكومات أخرى، والمساعدة في إعداد المشروع.

وأوضحت أن مجلس إدارة البنك وافق، الأربعاء، على تقديم تمويل إضافي بقيمة 200 مليون يورو لمشروع الجاهزية، الذي يهدف إلى دعم ربط المياه التي سيوفرها مشروع الناقل الوطني وتوزيعها على مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب منحة بقيمة 50 مليون يورو من المفوضية الأوروبية.

وأكدت فيليوتي أن ضمان استدامة المشاريع لا يقتصر على توفير التمويل اللازم لتنفيذها، وإنما يتطلب أيضا ضمان استدامتها من الناحيتين الاجتماعية والبيئية.

وأشارت إلى أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي أكد أهمية تنفيذ الإصلاحات اللازمة، باعتبارها شرطا أساسيا لتمويل المشاريع وتحقيق النمو الاقتصادي، مشيدة بالجهود التي بذلتها الحكومة الأردنية لتهيئة البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات وإقامة مشاريع مستدامة.

ولفتت إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي يعمل منذ سنوات مع البنوك الأردنية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

الربط الرقمي بين الأردن وأوروبا

وفيما يتعلق بالاتفاقيات التي وقعها البنك خلال المؤتمر، قالت فيليوتي إن المؤتمر شهد توقيع اتفاقية مهمة في مجال الاقتصاد الرقمي لتنفيذ مشروع "ميدوسا" (Medusa)، الذي يهدف إلى تعزيز الربط والاتصال الرقمي بين الأردن وأوروبا، ويمكن أن يشكل مستقبلا بوابة للربط مع آسيا.

وأكدت أن الأردن يتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يجعله نقطة مهمة في مجال الربط والاتصال الرقمي، مشيرة إلى أن المشروع يوفر ربطا لنقل البيانات بين الأردن وأوروبا، ويضع الأساس لمزيد من التوسع مستقبلا.