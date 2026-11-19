خبرني - مدد نادي ريال مدريد عقد لاعب وسطه الفرنسي أوريليان تشواميني حتى عام 2032، بحسب ما أفاد النادي الإسباني الخميس في بيان.

وقال العملاق الإسباني "توصل ريال مدريد وأوريليان تشواميني إلى اتفاق لتمديد عقد لاعبنا، الذي سيبقى مرتبطا بالنادي حتى 30 حزيران 2032".

وعانى لاعب الوسط الدفاعي البالغ 26 عاما من تراجع بدني في بداية الموسم بعد تعرضه لإصابة في أعلى الفخذ خلال كأس العالم، لكنه استعاد سريعا مكانه أساسيا تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويخوض اللاعب السابق لموناكو، والمتخرج من أكاديمية بوردو، حاليا موسمه الخامس مع ريال مدريد، الذي أحرز معه ثمانية ألقاب، بينها دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني عام 2024.