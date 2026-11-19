خبرني - أكد الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة (ISSF)، محمد المحتسب، ان "مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي" الذي انطلق اليوم تحت الرعاية الملكية السامية، يمثل محطة مفصلية وشهادة ثقة دولية راسخة بمناعة ومرونة الاقتصاد الأردني. وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر في ظل التحديات الجيوسياسية المتسارعة يكرّس مكانة المملكة كواحة للأمن والاستقرار، وبيئة جاذبة للاستثمارات طويلة الأمد ذات القيمة المضافة العالية، وفي مقدمتها قطاعا التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

وأوضح المحتسب أن مرونة الاقتصاد الوطني في امتصاص الصدمات الإقليمية حظيت بإشادة المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، مشيرا الى ان الناتج المحلي الإجمالي للمملكة مسار النمو الإيجابي — مسجلاً 3% في الربع الثاني من عام 2026 ومتوقعاً له 2.7% لكامل العام و3.1% في 2027 — في وقت تشير فيه التقديرات إلى تباطؤ أو انكماش العديد من اقتصادات المنطقة جراء الظروف الراهنة.

وبيّن المحتسب أن هذه الجاذبية الاستثمارية ترتكز على حصافة السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني، التي حافظت على استقرار سعر صرف الدينار، وكبحت التضخم عند مستويات معتدلة بلغت 2.26%، بالتوازي مع ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي ناهز 28.5 مليار دولار (تغطي أكثر من 9 أشهر من المستوردات). وأضاف أن هذا الزخم يتكامل مع متانة القطاع المصرفي الأردني، الذي يتمتع بسيولة وملاءة مالية مرتفعة تؤهله لتمويل المشاريع الكبرى وتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

واستشهد المحتسب بالمؤشرات الرقمية التي تبرهن على جاهزية السوق الأردني، لافتاً إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يضم اليوم أكثر من 3,000 شركة توظف ما يزيد على 45,000 متخصص وفقاً لبيانات منصة "استثمر في الأردن" لعام 2025، مما يعكس وفرة الكفاءات البشرية المؤهلة للابتكار والمنافسة عالمياً.

وفي السياق ذاته، أشار إلى الثقل الاقتصادي للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل 99.5% من إجمالي المنشآت في المملكة وتوفر أكثر من 60% من القوى العاملة بحسب بيانات عام 2024، مؤكداً أهمية توسيع برامج تطوير المهارات الرقمية لرفع تنافسيتها وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأكد المحتسب على ضرورة استثمار هذه المنصة الدولية لدعم الشباب ومنظومة ريادة الأعمال، عبر تعزيز تدفقات التمويل من خلال صناديق رأس المال الجريء وتطوير البيئة التشريعية المحفزة لها، مبيناً أن المؤتمر يمثل فرصة استثنائية لإبراز قصص النجاح الأردنية وترجمة مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي إلى واقع ملموس.