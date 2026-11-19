خبرني - أكد مدير تطبيق سند، محمد البطيخي، الخميس، أهمية إطلاق النسخة التجريبية من منصة "سند للأعمال"، لتوفير 50 خدمة حكومية مقدمة من 13 جهة حكومية، بهدف تسهيل حصول الشركات على الخدمات الحكومية وإدارة معاملاتها من خلال منصة رقمية موحدة.

وقال البطيخي لقناة المملكة، على هامش مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، إن منصة "سند للأعمال" تعد إحدى مبادرات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، الذي يترأسه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وتأتي امتدادا لتجربة تقديم الخدمات الحكومية للأفراد عبر تطبيق سند.

وأوضح أن المنصة تتيح لأصحاب الشركات تحديد صلاحيات موظفيهم وتوزيعها بحسب طبيعة مهامهم، بما يشمل منح موظفين صلاحيات الوصول إلى الخدمات الضريبية، وآخرين صلاحيات الوصول إلى خدمات الضمان الاجتماعي وغيرها من الخدمات الحكومية.

وأضاف أن المنصة تمكن أصحاب الشركات من متابعة أعمالهم ومعاملاتهم الحكومية، والاطلاع على الوثائق والرخص ومواعيد انتهائها وتجديدها، إلى جانب توفير سجل للعمليات المنفذة عبر المنصة، يتضمن هوية الموظف الذي نفذ العملية وتوقيت تنفيذها ونوع الخدمة التي حصل عليها.

وأشار البطيخي إلى أن المنصة توفر لأصحاب الشركات رؤية شاملة لأعمالهم وعلاقتهم مع الجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتسهيل إنجاز المعاملات الحكومية للشركات.

وأكد استمرار العمل على إضافة المزيد من الخدمات الحكومية إلى المنصة، التي توفر في نسختها التجريبية الحالية 50 خدمة مقدمة من 13 جهة حكومية.