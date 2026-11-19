خبرني -انتخبت الهيئة العامة لمنتدى الخليل للتنمية الشاملة هيئة إدارية جديدة، وفي الاجتماع الأول لها، تم توزيع المناصب حيث فاز د. يعقوب ناصر الدين برئاسة المنتدى، ود. أحمد جميل عشا بمنصب نائب الرئيس، ود. بسام الشريف مساعدًا للرئيس، والفاضلة منى دبوس أمينًا للسر، والسيد إبراهيم الشروف أمينًا للصندوق، فيما فاز بعضوية الهيئة الإدارية السيدة ريمه المحتسب، وم. نبيل التميمي، والسيد معتز أبو هيكل، والسيد طارق الناظر، ود. محمود الرجبي، والفاضلة منار دياب، وأ. د. محمد الحيلة، والسيد علائي ناصر الدين.

وأكد ناصر الدين أن المنتدى يستند في رسالته إلى الإيمان بأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في خدمة الأردن، والإسهام في مسيرته التنموية والديمقراطية، وترسيخ قيم المواطنة والمشاركة المجتمعية، بما ينسجم مع الرؤية الملكية لبناء أردن أكثر تقدمًا واستقرارًا وازدهارًا.

وأوضح أن المنتدى يسعى إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الحياة العامة وصنع القرار، وتعزيز ثقافة الحوار والتعددية واحترام الرأي الآخر، استنادًا إلى الثوابت الوطنية الأردنية، وبما يعزز الوحدة الوطنية ويحافظ على المكتسبات التي حققها الأردن في ظل قيادته الهاشمية.

وشدد ناصر الدين على أن قوة الأردن تكمن في وعي أبنائه وتماسك مجتمعه وقدرته على تحويل التحديات إلى فرص، مؤكدًا تطلع المنتدى إلى أن يكون شريكًا فاعلًا في مسيرة التحديث والتنمية، والإسهام في بناء مستقبل أفضل للأردن وأجياله المقبلة.

ويذكر أن منتدى الخليل للتنمية الشاملة تأسس عام 2013، ويضم شخصيات من قطاعات سياسية واقتصادية وفكرية وأكاديمية، ويعنى بتعزيز المشاركة المجتمعية والحوار الوطني والتنمية الشاملة. ونظم خلال مسيرته لقاءات وأنشطة تناولت قضايا وطنية وتنموية، إلى جانب التعاون مع مؤسسات مجتمعية في مجالات العمل التطوعي والمبادرات المشتركة.