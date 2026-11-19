خبرني - أعلن البنك الأردني الكويتي عن حصوله على حزمة تمويلية تصل قيمتها إلى 60 مليون دولار أمريكي (53.6 مليون يورو) من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بمساندة من الاتحاد الأوروبي والصندوق الأخضر للمناخ، بهدف تعزيز التمويل الأخضر والتجارة الدولية.

وتم توقيع الاتفاقيات الخاصة بهذه الحزمة خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، ووقعها كل من هيثم البطيخي، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي، ومارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وحضر مراسم التوقيع السيدة هنريكه تراوتمان، مديرة شؤون الشرق الأوسط في المديرية العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية، إلى جانب ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي.

وتشمل الحزمة التي تقدم في إطار برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر المدعوم من الاتحاد الأوروبي والصندوق الأخضر للمناخ قرضاً بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي (8.9 مليون يورو) لتمكين البنك من توفير التمويل اللازم لتقنيات وخدمات التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيّف معه في الأردن. وسيقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مبلغ 7.5 مليون دولار أمريكي (6.7 مليون يورو) من هذا القرض بينما يقدم الصندوق الأخضر للمناخ المبلغ المتبقي وهو2.5 مليون دولار أمريكي (2.2 مليون يورو). وسيستفيد المقترضون المؤهلون أيضاً من حوافز استثمارية يمولها الاتحاد الأوروبي لدعم الاستثمار في التقنيات الخضراء.

ومن شأن هذا الاستثمار أن يحقق وفراً في الطاقة قدره 50,320 جيجا جول، ويقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئة بمقدار 3,864 طناً سنوياً.

وسيتم تعزيز "برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر" الأوسع نطاقاً في الأردن بحزمة مساعدة فنية بقيمة 4.5 مليون يورو يمولها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي والصندوق الأخضر للمناخ وذلك لدعم عملية تنفيذ البرنامج وتعزيز التمويل المراعي لاعتبارات المناخ والنوع الاجتماعي.

كما سيتم توفير تسهيل يصل إلى 50 مليون دولار أمريكي (44.6 مليون يورو) لتمويل التجارة في إطار برنامج تيسير التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم البنك الأردني الكويتي في إصدار أدوات تمويل التجارة للبنوك المؤكِدة، وتقديم سلف نقدية لتمويل ما قبل التصدير وما بعد الاستيراد، بالإضافة إلى تمويل التوزيع المحلي للسلع المستوردة. وسيساعد هذا التسهيل البنك على تلبية الطلب المتزايد من قِبل عملائه، وتنويع علاقات المراسلة المصرفية الخاصة به، وتعزيز الروابط التجارية مع الأسواق الإقليمية والدولية.

وبهذه المناسبة، قال هيثم البطيخي: "تُمثّل شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خطوة هامة في جهودنا الرامية إلى توسيع نطاق الوصول إلى التمويل المستدام وتعزيز حلول تمويل التجارة للشركات في الأردن. ومن خلال هذه الاتفاقيات، نهدف إلى دعم عملائنا في تبني تقنيات أكثر مراعاة للبيئة، وتسهيل وصولهم إلى الأسواق الإقليمية والدولية، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وأهداف الاستدامة في المملكة".

وبدوره قال مارك ديفيس: "يسرنا أن نبدأ شراكتنا مع البنك الأردني الكويتي من خلال حزمة تعالج أولويتين هامتين للاقتصاد الأردني وهما تسريع الاستثمار الأخضر وتعزيز التجارة الدولية. وبفضل دعم الاتحاد الأوروبي والصندوق الأخضر للمناخ، سيساعد هذا التمويل الشركات والأفراد على الاستثمار في تقنيات أكثر مرونة ومراعاة للبيئة، مع توسيع نطاق تمويل التجارة اللازم للنمو والوصول إلى أسواق جديدة".

قالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويسا: "الأردن شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي. نحن نريد لشراكتنا أن تساعد الشركات الأردنية على النمو والتجارة وخلق فرص العمل. أنا فخور بأننا نعمل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر لمساعدة الشركات في تمويل التقنيات الأنظف. كما أن تعاوننا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تمويل التجارة سيساعدهم أيضًا على الوصول إلى أسواق جديدة وبناء علاقات أقوى مع الشركات الأوروبية. هكذا نضع اتفاقية البحر المتوسط حيز التنفيذ".

ومن خلال برنامج تيسير التجارة، سيستفيد البنك الأردني الكويتي أيضاً من خدمات استشارية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى برنامج التعلم الإلكتروني الخاص بتمويل التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمشاركة في ورش عمل متخصصة في هذا المجال. وسيساهم هذا الدعم الموجه لبناء القدرات في تعزيز خبرات البنك وتوسيع نطاق خدمات تمويل التجارة المتاحة لعملائه.

ومن الجدير بالذكر أن البنك الأردني الكويتي يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويواصل البنك تعزيز برنامجه للتمويل المستدام من خلال شراكات استراتيجية وحلول تمويلية مبتكرة، مما يدعم التحول نحو اقتصاد أكثر مراعاةً للبيئة، ويُسهم في الوقت ذاته في نمو الأعمال وتسهيل التجارة الدولية.