خبرني - قرر مجلس الوزراء الصومالي استدعاء سفير الجمهورية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة للتشاور، وأمر السفير الإماراتي لدى الصومال بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة، على خلفية ما وصفته الحكومة الصومالية بالعدوان السافر والتدخلات الإماراتية التي تمثل انتهاكاً لسيادة الصومال ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه.

وجاء القرار خلال الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء، الذي ترأسه رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، حيث استمع المجلس إلى تقارير بشأن ما وصفتها السلطات الصومالية بالتدخلات والتحركات الإماراتية في الصومال، وأجرى المجلس مناقشات حول تداعياتها على سيادة البلاد وأمنها واستقرارها.

وأكد مجلس الوزراء بحسب ما اوردته وكالة الانباء الصومالية أن ما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة يمثل انتهاكاً للقواعد والقوانين الدولية، ولا سيما المبادئ المتعلقة باحترام سيادة الدول واستقلالها ووحدتها الوطنية.

ووجّه المجلس وزارة الخارجية إلى استدعاء سفير الصومال لدى دولة الإمارات وإعادته إلى البلاد للتشاور مع القيادة الوطنية، وإبلاغ السفير الإماراتي في مقديشو بضرورة مغادرة الصومال خلال مهلة لا تتجاوز 72 ساعة.

كما أكد المجلس أن الحكومة الصومالية ستتخذ سلسلة من الإجراءات للدفاع عن سيادة البلاد ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها وتماسك شعبها وأمنها الداخلي، مستخدمة جميع الوسائل المتاحة والممكنة.

وكلّف المجلس وزارة الخارجية والتعاون الدولي بإطلاع الدول والمنظمات الدولية على تقرير الحكومة بشأن العدوان والتدخلات الإماراتية في شؤون الصومال.

ووجّهت الحكومة تحذيراً إلى كل جهة تتعاون مع دولة الإمارات في العدوان على الصومال، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بحق تلك الجهات.

وفي ختام قراراته، دعا مجلس الوزراء مختلف مكونات الشعب الصومالي وقياداته المجتمعية إلى توحيد الصفوف والتكاتف لمواجهة الاعتداءات الإماراتية، والعمل على حماية سيادة البلاد ووحدتها الوطنية وصون إرث الأجيال السابقة.