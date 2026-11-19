خبرني - تستثمر شركة CNTXT AI خمسين مليون دولار أمريكي (183 مليون درهم إماراتي) لتوسيع نطاق عملياتها في مجال الذكاء الاصطناعي المادي في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة الشرق الأوسط. ويشمل هذا الاستثمار التوسع في أجهزة الروبوتات، والبنية التحتية، والمنشآت المتخصصة، بما يدعم جميع مراحل تطوير وتطبيق الذكاء الاصطناعي المادي، بدءاً من جمع البيانات من البيئات الواقعية، مروراً بتدريب الروبوتات واختبارها، وصولاً إلى نشرها وتشغيلها في بيئات العمل الفعلية.

وتعمل CNTXT AI على تطوير منظومة متكاملة تدعم مختلف مراحل الذكاء الاصطناعي المادي، من جمع البيانات وتدريب الروبوتات إلى اختبارها ونشرها في بيئات العمل الحقيقية، من خلال إتاحة الوصول إلى المطورين وربطهم بالشركات والقطاعات التي يمكن تطبيق هذه التقنيات بها.

وتشكّل شبكة الشركات الشريكة، التي تضم 500 شركة، جزءاً أساسياً من هذا النموذج، حيث توفر المصانع والفنادق ومواقع العمل بيئات حقيقية لجمع بيانات التدريب، كما تتيح للمطورين اختبار الروبوتات وتطبيقها في عملياتها التشغيلية. وبذلك، تصبح الشركات التي تسهم في توفير البيانات اليوم جزءاً من عملية تطوير الروبوتات واستخدامها مستقبلاً.

ويعتمد هذا النموذج على شبكة تضم أكثر من 100 ألف مساهم في أكثر من 20 دولة، يوثّقون مهاماً من بيئات عمل مختلفة عبر تطبيق KLKT التابع للشركة. كما يشارك موظفو الشركات الشريكة في تسجيل مهامهم اليومية في قطاعات التصنيع والضيافة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية. وبعد جمعها، تخضع التسجيلات للفحص الآلي والمراجعة البشرية، لتصبح بيانات جاهزة يستخدمها المطورون في تدريب الروبوتات.

وقال محمد أبو شيخ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة CNTXT AI: "التحدي الذي تواجهه الروبوتات اليوم لا يكمن في الأجهزة، بل في البيانات التي تحتاجها للتعلم والتطور. حيث أن البيانات تمثل العائق الأكبر أمام تقدم هذا القطاع خلال الأشهر المقبلة، ونحن نعمل على جمعها من بيئات العمل الحقيقية، وليس من المختبرات وحدها. لكن التحدي الأكبر بعد ذلك، والذي تُقدّر قيمته بتريليونات الدولارات، يتمثل في نشر الروبوتات وتشغيلها: ما سرعة انتشارها؟ وأين سيتم توظيفها؟ ومن يتولى تشغيلها؟ الشركات التي توثق عملياتها اليوم هي نفسها التي ستستقبل الروبوتات في منشآتها غداً، ونحن نبني المنظومة التي ستمكّنها من الانتقال إلى المرحلة القادمة".

بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي المادي

وطوّرت الشركة جهاز KPTUR القابل للارتداء على الرأس والمعصم، والذي يتيح تسجيل حركات الأشخاص وتفاعلاتهم مع الأشياء وآلية أدائهم للمهام البدنية، وجمع بيانات تفصيلية تعكس كيفية تنفيذ المهام من قبل البشر، وتُستخدم في تدريب الروبوتات وتمكينها من تعلّم أداء مهام متنوعة في بيئات العمل الحقيقية.

كما تعمل الشركة على تطوير تقنيات في مجالي التقاط الحركة والتشغيل عن بُعد، بهدف توفير مزيد من بيانات التدريب. وتتيح هذه التقنيات توثيق الحركات والتفاعلات البشرية بدقة وتفصيل، ما يساعد المطورين على تدريب الروبوتات على تنفيذ مهام تتطلب مستويات عالية من الدقة والتحكم.

وفي إطار توسيع بنيتها التحتية، تعمل شركة "CNTXT AI" على إنشاء منشآت متخصصة في دبي وأبوظبي، تضم مرافق تقنية وبيئات تحاكي المنازل وأماكن العمل، إلى جانب مرافق مخصصة لجمع بيانات توثق طبيعة حركة الإنسان وتفاعله مع الأشياء وأدائه للمهام المختلفة. وستشكل هذه المنشآت، بالتكامل مع شبكة الشركات الشريكة، بنية تحتية متكاملة لتدريب الروبوتات واختبارها وتأهيلها للعمل في بيئات واقعية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي لتطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي المادي والانطلاق بها إلى الأسواق العالمية.

بناء مستقبل الذكاء الاصطناعي المادي من أبوظبي

وبالنسبة للشركات في دولة الإمارات، يتيح نهج CNTXT AI لهم فرصة المشاركة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المادي، بدلاً من الاكتفاء باستخدامها. فمن خلال إتاحة بيانات من بيئات العمل الحقيقية، يمكن للشركات في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والضيافة وغيرها المساهمة في تدريب الروبوتات وتطوير قدراتها لتلبية احتياجات تشغيلية فعلية، إلى جانب إتاحة الفرصة لها لتكون جزءاً من مراحل اختبار هذه التقنيات وتطبيقها في المستقبل.

وأضاف محمد أبو الشيخ: "نطمح إلى أن تصبح CNTXT AI إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير بيانات تدريب الروبوتات، ونعمل على بناء هذه القدرات من قلب أبوظبي. فعلى مدى سنوات، تركزت الجهود في استيراد التكنولوجيا إلى المنطقة، لكننا نسعى اليوم إلى تغيير المعادلة، من خلال تطوير قدرات وحلول متقدمة في المنطقة، تجعل منها مركزاً عالمياً للخبرات والتقنيات التي يحتاجها العالم".

تُجرى جميع عمليات التسجيل بعد الحصول على موافقة المشاركين، مع توثيقها وفق آليات تتيح التحقق من سلامة البيانات ومصدرها. كما تخضع التسجيلات لعمليات تدقيق الجودة باستخدام أدوات آلية ومراجعة بشرية، فيما تُهيّأ مجموعات البيانات وفق معايير تقنية معتمدة، من بينها LeRobot وRLDS، بما يضمن توافقها مع متطلبات تدريب الروبوتات وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المادي.

وفي سياق جهودها لتطوير حلول تعزز تنوع بيانات التدريب وتحد من القيود التي قد تؤثر على أداء الروبوتات، تقدمت الشركة بطلب للحصول على براءة اختراع في الولايات المتحدة الأمريكية عن منهجية طورتها لمعالجة ظاهرة "انهيار التنوع" (Diversity Collapse). وتشير هذه الظاهرة إلى محدودية قدرة الروبوتات التي تعتمد في تدريبها على نطاق ضيق من البيانات والتجارب على التكيف مع الظروف والمتغيرات التي تواجهها أثناء العمل في البيئات الحقيقية.

للمهتمين بتطبيق KLKT لجمع البيانات: متوفر عبر متجر App Store وGoogle Play.

ويمكن للمطورين والشركات التي تستعد لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المادي التواصل مع CNTXT AI عبر البريد الإلكتروني: [email protected].