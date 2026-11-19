خبرني - قد لا يخرج الاجتماع الثلاثي بين رؤساء الولايات المتحدة والصين وروسيا سوى بالصور والتصريحات الدبلوماسية، لكنه، بتقديري، يحمل دلالة تاريخية تتجاوز نتائجه المباشرة. فالأهمية لا تكمن فيما قد يتفق عليه القادة، بقدر ما تكمن في ما يعكسه الاجتماع من تحولات عميقة في بنية النظام الدولي.

منذ انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، تصرفت واشنطن باعتبارها القطب الأوحد القادر على قيادة العالم وتحديد قواعد اللعبة الدولية. غير أن العقود الأخيرة شهدت تحولات جوهرية أضعفت هذه المعادلة؛ فالصين صعدت اقتصاديًا وتكنولوجيًا لتصبح منافسًا استراتيجيًا مباشرًا، فيما استعادت روسيا حضورها الجيوسياسي والعسكري، وأصبحت طرفًا مؤثرًا في ملفات دولية لا تستطيع واشنطن تجاوزها.

وتواجه الولايات المتحدة اليوم ضغوطًا متراكمة وتكاليف متزايدة للحفاظ على نفوذها، في ظل منافسة تمتد من الاقتصاد والتكنولوجيا إلى السياسة والأمن ومناطق النفوذ. وهذا لا يعني نهاية القوة الأمريكية، لكنه يكشف تراجع قدرتها على الانفراد بإدارة الشؤون الدولية.

في المقابل، لم يعد طموح الصين وروسيا مقتصرًا على توسيع نفوذهما داخل النظام القائم، بل يتجه إلى المشاركة في إعادة تشكيل قواعده وموازين القوة فيه، وإن اختلفت مصالحهما وحساباتهما الاستراتيجية.

وهنا تكمن أهمية الاجتماع؛ فهو يعكس واقعًا دوليًا باتت فيه واشنطن مضطرة إلى التعامل مع قوى لا تستطيع إقصاءها أو تجاوز مصالحها. فهناك فرق جوهري بين أن تقود الدولة العالم منفردة، وأن تصبح مطالبة بالتفاوض مع الآخرين بشأن مستقبله.

نحن أمام إرهاصات حقبة متعددة الأقطاب، لن تكون بالضرورة أكثر استقرارًا أو عدالة، لكنها ستعيد توزيع القوة والنفوذ، وتفتح المجال أمام قوى دولية وإقليمية أخرى للمشاركة في صناعة القرار العالمي.

في تقديري، يحمل هذا الاجتماع إعلانًا أمريكيًا غير مباشر عن نهاية مرحلة القطب الواحد، فرضته الضغوط والإنهاك وتغير موازين القوة. فالتاريخ لا يتغير دائمًا بسقوط القوى الكبرى، بل قد يبدأ حين تدرك هذه القوى أن العالم لم يعد يدور حولها وحدها.