خبرني - وقّعت وزارة الاستثمار، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع مجموعة أكاماس المتحدة لتصنيع المركبات ولوازمها، شركة المدن الصناعية الأردنية ، لإقامة مشروع لتصنيع وتجميع السيارات في منطقة الزرقاء التنموية، باستثمار يصل إلى 50 مليون دولار.

وجرى توقيع المذكرة على هامش مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، في إطار الجهود الحكومية لاستقطاب استثمارات صناعية نوعية وتوطين صناعة السيارات في المملكة، بما يدعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

ويستهدف المشروع تصنيع وتجميع سيارات علامتي «أومودا» و«جايكو» في الأردن، بموجب اتفاقية وقعتها مجموعة أكاماس المتحدة مع مجموعة شيري الصينية (Chery Group)، بما يفتح المجال أمام نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية وتطوير صناعة السيارات محليًا.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيُنفذ المشروع على مراحل، ليصل حجم الاستثمار إلى 50 مليون دولار بعد استكمال المراحل التصنيعية، على أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال سنة من تاريخ التوقيع، وفق الشروط والالتزامات المحددة.

ويتضمن المشروع برامج للتدريب والتأهيل ونقل المهارات الفنية، وزيادة نسبة المكون المحلي في عمليات التصنيع والتجميع، بما يسهم في تحفيز الصناعات المغذية والمساندة وفتح فرص أمام الشركات الوطنية.

وتأتي المذكرة استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في تشرين الأول الماضي، بمنح حزمة من الحوافز والإعفاءات لمشروعات تصنيع وتجميع السيارات في منطقة الزرقاء التنموية، وفق نظامي التجميع الكامل للأجزاء المفككة (CKD) والتجميع الجزئي (SKD)، وبما يرتبط بحجم الاستثمار وفرص العمل والقيمة المضافة المحلية.

وتهدف الحوافز إلى تعزيز تنافسية الأردن في استقطاب صناعة السيارات، وخفض كلف التصنيع والتجميع، بما قد ينعكس على أسعار السيارات المنتجة محليًا، ويوفر خيارات أكثر تنافسية للمستهلك الأردني.

ويُنتظر أن يسهم المشروع في تعزيز القاعدة الصناعية الوطنية وتطوير سلاسل التوريد، وتهيئة فرص مستقبلية للتوسع في الإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.