خبرني - أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية ، الخميس، أن الجانب الأردني أبلغها بالسماح بإدخال زيت الزيتون إلى الاردن عبر معبر الكرامة ( جسر الملك حسين) ، اعتبارا من يوم غد الجمعة، وحتى 28 شباط/فبراير 2027.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه يُسمح لكل عائلة بإدخال ثلاث تنكات من زيت الزيتون كحد أقصى، بوزن 16 كيلوغراما للتنكة الواحدة، ولمرة واحدة فقط خلال فترة السماح.

ودعت المسافرين إلى الالتزام بالتعليمات والتقيد بالكميات المسموح بها، ومتابعة مستجدات حركة السفر عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.