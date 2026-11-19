كتلة الوفاء تواصل حشد التأييد.. أكثر من ٣٥٠ شركة تخليص ونقل وخدمات لوجستية وشحن تدعم الكتلة

الوفاء: قطاع التخليص والنقل والخدمات اللوجستية والشحن شريان رئيسي للاقتصاد الوطني.. وشراكتنا معه ستكون عنوانا للعمل والإنجاز

خبرني - أعلنت أكثر من ٣٥٠ شركة عاملة في قطاعات التخليص والنقل والخدمات اللوجستية والشحن دعمها لكتلة الوفاء المرشحة لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان 2026–2030، خلال لقاء موسع جمع اصحاب الشركات في القطاع مع أعضاء الكتلة، وسط تأكيدات على أهمية تعزيز حضور القطاع في القرارات الاقتصادية ومعالجة التحديات التي تواجه أعماله.

وشهد اللقاء نقاشات موسعة حول واقع قطاع التخليص والنقل والخدمات اللوجستية، والشحن وأبرز القضايا التي تؤثر في تنافسيته، وفي مقدمتها ارتفاع الكلف التشغيلية، وتعدد الإجراءات، والتحديات المرتبطة بحركة التجارة عبر الحدود، والحاجة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية وممثلي القطاع الخاص.

وأكد المشاركون دعمهم لكتلة الوفاء، معربين عن تطلعهم إلى مجلس إدارة قادر على نقل مطالب الشركات إلى الجهات المعنية، ومتابعة قضاياها بصورة مؤسسية، وتعزيز دور غرفة تجارة عمّان في الدفاع عن مصالح القطاعات الاقتصادية.

من جانبها، أكدت كتلة الوفاء أن هذا القطاع يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، لما يؤديه من دور محوري في تسهيل حركة التجارة والاستيراد والتصدير، وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد، ودعم مكانة الأردن مركزا إقليميا للنقل والخدمات اللوجستية.

وشددت الكتلة على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من اللقاءات التقليدية إلى شراكة مؤسسية مستدامة، تقوم على إشراك ممثلي القطاع في مناقشة القرارات التي تمس أعمالهم، ووضع آليات واضحة لمتابعة مطالبهم بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة.

وأكد رئيس كتلة الوفاء طارق الطباع أن الثقة التي عبر عنها أصحاب الشركات خلال اللقاء تشكل مسؤولية كبيرة، مشددا على أن الغرفة يجب أن تكون صوتا حقيقيا للتاجر وشريكا فاعلا في معالجة التحديات الاقتصادية، لا أن يقتصر دورها على نقل المطالب دون متابعة نتائجها.

وجددت كتلة الوفاء التزامها بالعمل وفق نهج مؤسسي وتشاركي، وتعزيز التعاون مع النقابات والجمعيات المهنية والاقتصادية وغرف الصناعة، بما يضمن استمرار الحوار مع القطاعات التجارية وتحويل القضايا المطروحة إلى ملفات عمل قابلة للمتابعة والتنفيذ.

وأكدت على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الشركات وممثلي كتلة الوفاء، والعمل على بناء شراكة فاعلة تخدم مصالح القطاع وتعزز دوره في الاقتصاد الوطني.

وتخوض كتلة الوفاء انتخابات غرفة تجارة عمّان تحت شعار "من التمثيل إلى التأثير" ، وتضم تسعة مرشحين هم: طارق حمدي الطباع، محمد أسامة طهبوب، صالح جميل مرقة، ياسين خالد دراوشة، سعيد نافذ عليان، باسم عبد الكريم الإمام، حمزة هيثم أبو الراغب، خلدون فرحان نصير، وعلاء الدين قاسم ديرانية.