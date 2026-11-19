خبرني - أعلنت الحكومة العراقية صدور أمر بتشكيل مقر مسيطر أمني موحد في ناحية جرف الصخر شمال محافظة بابل، بهدف تنظيم القيادة والسيطرة وإعادة توزيع المسؤوليات الميدانية.

وقالت الحكومة العراقية في أمر ديواني إن القرار جاء بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، مشيرة إلى أن مهام حفظ الأمن أسندت إلى تشكيلات مشتركة تحت قيادة موحدة.

وأوضحت أن التشكيلات تشمل اللواء 38 من الفرقة العاشرة بالجيش العراقي لتأمين خطوط الاتصال والمناطق المحددة، واللواء 17 من الشرطة الاتحادية لتولي مسك مركز ناحية جرف الصخر وربط إدارتها بقيادة الشرطة الاتحادية.

وأضافت أن اللواءين 72 و79 من الحشد الشعبي يتوليان تأمين القواطع الممتدة نحو الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات كربلاء، فيما أسندت حماية خطوط أنابيب النفط الحيوية إلى مديرية شرطة الطاقة، مع إبقاء فوج دائم من جهاز مكافحة الإرهاب قوة احتياط استراتيجية.

ويتولى المقر المشكل حديثا ممارسة القيادة والسيطرة المباشرة على كافة القطعات العسكرية والأمنية المرتبطة به، والإشراف على آليات التنسيق الميداني لمنع تداخل القواطع وضبط الحدود الفاصلة بينها، وفق الحكومة.

وذكرت الحكومة أن الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم الوجود العسكري في الناحية وفتح الطرق المغلقة التي تربط جرف الصخر بناحية عامرية الفلوجة ومحافظتي بغداد والأنبار، تمهيدا لتحسين الواقع الخدمي والاقتصادي وتسهيل العودة التدريجية للنازحين.

بالتوازي مع هذه القرارات، أفادت مصادر إعلامية عراقية بصدور توجيهات عليا بدخول كافة القطعات العسكرية في البلاد حالة الإنذار "ج" واستدعاء جميع المنتسبين المجازين فورا، في إجراء احترازي يواكب الترتيبات الأمنية وإعادة انتشار القوات في القطاع.