خبرني - أيدت المحكمة الإدارية العليا، بحكم المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء قرار نقل مدير الغذاء، المهندس أمجد الرشايدة، إلى وظيفة مستشار، وتعيين المهندسة الزراعية ردينة البطارسة في المركز ذاته.

وعللت المحكمة حكمها بأنه لا يجوز للمدير العام المفوض أن ينسب إلى نفسه صلاحية اتخاذ قرار النقل.

وكان المهندس أمجد الرشايدة قد أقام دعوى لدى المحكمة الإدارية، طعن فيها بقرار مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء القاضي بنقله وتعيين المهندسة ردينة البطارسة خلفاً له.

وبعد صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء قرار النقل، أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم، ليترتب على ذلك إلغاء قرار نقل الرشايدة، واستمراره في موقع مدير الغذاء بالمؤسسة.