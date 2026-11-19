خبرني - أطلقت السلطات المحلية في مدينة طرابزون التركية اسم النجم المصري محمد صلاح على أحد شوارعها، بعد استكمال الموافقات الرسمية من المجلس البلدي ووزارة الخارجية التركية.

ويحمل الشارع، الذي كان يعرف سابقا باسم "سلفي" (Selvi Sokak)، اسم "محمد صلاح"، ويقع في حي كاشوستو بمنطقة يومرا، حيث يقيم قائد منتخب مصر.

وجاءت الخطوة بعد مبادرة محلية حظيت بموافقة المجلس البلدي، قبل إحالتها إلى وزارة الخارجية التركية لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بإطلاق اسم لاعب أجنبي على أحد الشوارع.

ومن المنتظر أن تبدأ البلدية وضع اللافتات الجديدة التي تحمل اسم اللاعب المصري، إلى جانب تزيين الشارع برسومات مستوحاة من مسيرته الكروية، مع التخطيط لتنظيم حفل افتتاح رسمي، وتوجيه دعوة إلى محمد صلاح لحضوره.

ويأتي هذا التكريم ليعكس الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها نجم ليفربول السابق في تركيا، بعدما أصبح اسمه مرتبطا بأحد شوارع مدينة طرابزون، في خطوة استثنائية خارج المستطيل الأخضر.